ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
أكرم القصاص: الرئيس السيسي يضع الشباب على رأس أولوياته
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس القارات
بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
إعلام عبري: حزب الله يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع والمواجهة معه باتت حتمية
مجهولان يرشان «مية نار» على 3 طلاب أثناء استقلالهم توك توك في كفر شكر
هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في أمريكا
ماذا كان يقول الرسول عند الزلزال؟.. 3 أذكار تنجيك من أشد الفواجع
فن وثقافة

صبا مبارك تكشف سر أناقتها: أرتدي ما يسعدني فقط

صبا مبارك
صبا مبارك
منار نور

كشفت الفنانة صبا مبارك عن السر وراء إطلالاتها التي تتصدر عناوين الأخبار، مؤكدة أن المظهر يعكس احترام الفنان لمهنته. 

وأوضحت صبا خلال أحد اللقاءات قائلة: «الأناقة جزء من احترامنا لعملنا، وتعلمت أن أرتدي ما يعجبني أنا، لا ما يريده الآخرون. أختار ملابسي وفق مزاجي، لدي عقل وذوق خاص، ولست عنيدة. أحرص على ارتداء ما أحب وما يجعلني سعيدة، لأن الإنسان عندما يرتدي ما يحبه يشعر بالراحة في حركته، وينعكس ذلك خفةً ولطفًا في نظر الناس».


وتحدثت صبا عن شخصيتها في مسلسل «حكايات بنات»، مشيرة إلى وجود تشابه كبير بينها وبينها في الواقع، حيث جسدت شخصية «أحلام» التي وصفتها بالمجنونة. وقالت: «شخصية أحلام تشبهني إلى حد كبير، فهي كثيرة التفكير، وقد يقودها ذلك أحيانًا للتعثر أو كسر الأشياء، كما أنها سريعة الانفعال».


وفي ختام اللقاء، تطرقت إلى تجربتها الأولى في الإخراج السينمائي، معربة عن شعورها بالخوف والتوتر، لكنها أكدت في الوقت نفسه استعدادها الجيد، قائلة: «الخوف موجود بالتأكيد، لكن هناك تحضيرات مكثفة، فأنا شخص أميل إلى المثالية ولا أحب الفشل، لذلك أستعد جيدًا وأجتهد كثيرًا».

صبا مبارك إطلالة صبا مبارك تصريحات صبا مبارك

صورة موضوعية

سكرتير عام محافظة البحر الأحمر يفتتح معرض «لمسة مصرية» للحرف التراثية

محافظ القاهرة

لمتابعة الانتخابات .. محافظ القاهرة يترأس اجتماعا بغرفة العمليات المركزية

انطلاق عملية التصويت

محافظ المنوفية يتابع انطلاق الإعادة بانتخابات النواب 2025

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

