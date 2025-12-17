صبا مبارك تكشف سر أناقتها: أرتدي ما يسعدني فقط

كشفت الفنانة صبا مبارك عن السر وراء إطلالاتها التي تتصدر عناوين الأخبار، مؤكدة أن المظهر يعكس احترام الفنان لمهنته.

وأوضحت صبا خلال أحد اللقاءات قائلة: «الأناقة جزء من احترامنا لعملنا، وتعلمت أن أرتدي ما يعجبني أنا، لا ما يريده الآخرون. أختار ملابسي وفق مزاجي، لدي عقل وذوق خاص، ولست عنيدة. أحرص على ارتداء ما أحب وما يجعلني سعيدة، لأن الإنسان عندما يرتدي ما يحبه يشعر بالراحة في حركته، وينعكس ذلك خفةً ولطفًا في نظر الناس».



وتحدثت صبا عن شخصيتها في مسلسل «حكايات بنات»، مشيرة إلى وجود تشابه كبير بينها وبينها في الواقع، حيث جسدت شخصية «أحلام» التي وصفتها بالمجنونة. وقالت: «شخصية أحلام تشبهني إلى حد كبير، فهي كثيرة التفكير، وقد يقودها ذلك أحيانًا للتعثر أو كسر الأشياء، كما أنها سريعة الانفعال».



وفي ختام اللقاء، تطرقت إلى تجربتها الأولى في الإخراج السينمائي، معربة عن شعورها بالخوف والتوتر، لكنها أكدت في الوقت نفسه استعدادها الجيد، قائلة: «الخوف موجود بالتأكيد، لكن هناك تحضيرات مكثفة، فأنا شخص أميل إلى المثالية ولا أحب الفشل، لذلك أستعد جيدًا وأجتهد كثيرًا».