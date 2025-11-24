قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

طرح مسلسل صبا مبارك "بين السطور" في هذا الموعد على "MBC مصر دراما"

قسم الفن

تُعرض الدراما الاجتماعية "بين السطور" يومياً على MBC مصر دراما، بداية من اليوم الإثنين 24 نوفمبر الساعة 10:00 مساءً.

تدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل تقلب حياة إعلامية رأساً على عقب، وتجد نفسها موضع الاتهام، ضمن أحداث تحمل الكثير من التشويق في الدراما الاجتماعية "بين السطور"، المقتبس عن الدراما الكورية MISTY،


قصة المسلسل معالجة درامية من نجلاء الحديني وأشرفت على الكتابة، وأخرجه وائل فرج، ويُعرض على MBC مصر دراما.


يضم المسلسل كلا من  صبا مبارك، أحمد فهمي، ناردين فرج، محمد علاء، سلمى أبو ضيف، علي الطيب، وليد فواز، باسل ألزارو، عمرو جمال، عمر شرقي، مصطفى سلامة، أيمن عزب، سلوى محمد علي، ليلى عز العرب وآخرين.

يرصد العمل حياة الإعلامية هند سالم، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الاخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الامور عند وقوع  جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماض اعتقدت أنها تجاوزته، فتبدأ الأسرار بالتكشف لتهدد ليس مستقبلها المهني فحسب بل زواجها أيضا.
صبا مُبارك.. يصور العمل الشخصيات كبشر خطائين!

تعرب صبا مُبارك عن سعادتها بالعمل في "بين السطور"، وقالت إنها فضلت قراءة الحلقات الأولى من النص العربي قبل مُشاهدة حلقات النسخة الكوري من المُسلسل، ورأت أن النسخة المُعربة أفضل من النسخة الأصلية، مشيرة إلى أن "ما يميز المُسلسل هو الإهتمام بكامل التفاصيل، سواء أكان لجهة الكتابة أو الإخراج أو الأداء التمثيلي، وتضيف صبا بالقول أن "العمل يغوص في أعماق النفس البشرية، ويُقدمنا بصورة طبيعية كبشر خطائين، نُصيب وننجح ونفشل ونعيش المراحل الحياتية المختلفة بحلوها مرها". وتشرح عن الشخصية التي تقدمها قائلة: "أجسد شخصية المُذيعة التلفزيونية هند سالم التي تقدم حلقات اجتماعية وإنسانية جذابة ومُثيرة في الوقت ذاته بعنوان "بين السطور"، وتتقاطع معها الأحداث وتجعلها شريكة في الوقائع وليست مُجرد مُتابع". 

من جانبه، يرى أحمد فهمي أن "أهم ما يُميز "بين السطور"، كونه عملا مُختلفا وغير تقليدي، أؤدي فيه شخصية المُحامي حاتم عز الدين الذي استقال من العمل في النيابة العامة ليلتحق بالمُحاماة ويعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان". ويشير فهمي إلى أن "المُسلسل يطرح الكثير من القضايا الاجتماعية التي يجب أن تُناقش بصورة أكبر وأكثر عمقاً"، موضحاً "أنني بت أكثر حرصاً عند اختياري لأعمالي وأميل للموضوعات التي تحتاج مجهوداً تمثيلياً كبيراً، ويضيف قائلاً "أنني أحتاج دوماً لأن أعيد تشكيل هذه العلاقة الخاصة مع الجمهور الذي يتوقع مني كل جديد في كل دور".

يؤكد المخرج وائل فرج أن عنوان المسلسل يعكس المحتوى الذي يجعل مضمون شديد الخصوصية، ويرصد الكثير من خفايا النفس البشرية وخباياها، إذ يحاول كل شخص فيه أن يبوح بجزء من الحقيقة لكن تظل الكثير من الأسرار مخفية بين السطور. ويشير فرج إلى "أنني قدمت أكثر من مسلسل مأخوذ من فورمات عالمية، وقال أن هذه التجارب لا تعيب الدراما العربية بل تغنيها، وهو منهج مُتبع منذ سنوات طويلة في السينما والتلفزيون، والأهم هو طريقة التناول وكيفية التعريب، وإضافة ما يُحقق المُتعة والأفكار المتجددة للمُشاهد".

