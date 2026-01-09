لبنان يوقع اتفاقا مع 3 شركات للتنقيب عن الغاز بموقع قرب الحدود مع إسرائيل

وقعت لبنان اتفاقا مع 3 شركات للتنقيب عن الغاز بموقع قرب الحدود مع إسرائيل، وجاء التوقيع مع تحالف يضم شركات "توتال إنرجيز" الفرنسية و"قطر للطاقة" و"إيني" الإيطالية، الجمعة، اتفاقا مع لبنان للتنقيب عن الغاز في "البلوك 8".

التنقيب عن الغاز في لبنان

أعلنت الحكومة اللبنانية، أن مراسم التوقيع جرت في السراي الحكومي وسط بيروت برعاية وحضور رئيس الوزراء نواف سلام.

ووفقا للاتفاق، يجري تقسيم المياه الاقتصادية اللبنانية إلى 10 "بلوكات" للتنقيب عن النفط والغاز، وأجريت مسوحات زلزالية شملت معظمها باستثناء "البلوك" 8 المحاذي للحدود المتنازع عليها مع إسرائيل.

وتابع دعبول: "نعود اليوم إلى السراي الكبير لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج في الرقعة رقم 8 بين الدولة اللبنانية وتحالف الشركات النفطية".

أوضح أن التحالف يقوم بموجب هذه الاتفاقية بإجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في هذه الرقعة (في إشارة إلى المرحلة الأولى التي يتم خلالها فحص التربة لاكتشاف طبقات الأرض وعلى أي مسافة يوجد الغاز)، تمهيدا لحفر بئر استكشاف خلال المرحلة الثانية وهي عملية التنقيب، بناء على نتائج تحليل بيانات هذا المسح.