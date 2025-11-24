سلوى عثمان تواصل تصوير مشاهدها أمام ياسر جلال في "كلهم بيحبوا مودى" | خاص

تواصل الفنانة سلوى عثمان تصوير مشاهد مسلسل "كلهم بيحبوا مودى" للنجم ياسر جلال، في تعاون جديد يجمعها بعدد كبير من نجوم الدراما. ويشارك في العمل كل من ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، جودي مسعود، محسن منصور، سلوى عثمان، أيمن عزب.



ويجمع العمل نخبة كبيرة من الفنانين في عمل يعتمد على مزيج من الدراما الاجتماعية والتشويق. يدور العمل في إطار إنساني حول شخصية مودي، وما يواجهه من صراعات وعلاقات متشابكة مع المحيطين به، وسط مفاجآت تكشفها الأحداث تدريجيًا.



وينتظر أن يقدم مسلسل "كلهم بيحبوا مودى" معالجة درامية جديدة تجمع بين العلاقات الإنسانية والبعد الاجتماعي في إطار مشوّق وجاذب للمشاهد.



المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، وتواصل خلاله سلوى عثمان حضورها الفني القوي، بعد آخر أعمالها العام الماضي في مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي. وقدّم خلاله مصطفى شعبان الدراما الصعيدية لأول مرة، متناولًا قضايا اجتماعية وتجارة الآثار.