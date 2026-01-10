قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الجزائر ضد نيجيريا فى ربع نهائى كأس أمم أفريقيا 2025
إكرامي عن صفقة الأهلي : مدافع بتروجيت أفضل من لاعب البنك الأهلي
شهاب الأمير يكشف عن مثله الأعلى بالفن وتأثير أحمد عدوية وعبد الباسط
تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار | كلاسيكو القارة السمراء
أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية
إتاحة رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم.. غداً
أسعار ومواصفات إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي
موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا
الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا يوجهون طلبا عاجلا لـ إيران بشأن المظاهرات
سيف زاهر يكشف رد الأهلي على رحيل مصطفى شوبير حارس المرمى
أخبار العالم

البنتاجون : سنلاحق جميع سفن أسطول الظل التي تنقل نفط فنزويلا

أسطول الظل
أسطول الظل
محمود نوفل


كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن 7 ناقلات نفط تابعة للأسطول السري الذي ينقل نفط فنزويلا عادت أدراجها لتجنب اعتراضها.

وشدد البنتاجون في بيان له : سنلاحق ونعترض جميع سفن أسطول الظل التي تنقل نفط فنزويلا في الوقت والمكان اللذين نختارهما.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت وكالة رويترز بأن البحرية الأمريكية بدأت احتجاز ناقلة نفط أخرى في منطقة البحر الكاريبي، في خامس عملية اعتراض من نوعها، في ظل تشديد واشنطن لضوابطها على صادرات النفط الخام الفنزويلي.

احتجاز ناقلة النفط أولينا
ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي لم تسمّه، أن البحرية الأمريكية "بصدد احتجاز" ناقلة النفط "أولينا" في البحر الكاريبي بالقرب من ترينيداد وتوباجو.


ووفقًا لقاعدة بيانات الشحن العامة "إيكواسيس"، كانت "أولينا" ترفع علم تيمور الشرقية زورًا بعد مغادرتها فنزويلا ثم عودتها إلى المنطقة.

وبدأت عملية احتجاز الناقلة يوم الجمعة 9 يناير، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

عقوبات أمريكية ضد ناقلات النفط


وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ناقلة النفط في يناير من العام الماضي، عندما كانت تُعرف باسم مينيرفا إم، وذلك لما وصفته واشنطن بانتمائها إلى ما يُسمى بالأسطول الخفي من السفن التي تبحر دون تنظيم يُذكر أو تأمين معروف.


هذه هي خامس عملية اعتراض من نوعها لسفن في الأسابيع الأخيرة في إطار جهود واشنطن للسيطرة على صادرات النفط الفنزويلية."

وصادرت السلطات الأمريكية ناقلة النفط مارينيرا، التي ترفع العلم الروسي، والمعروفة سابقًا باسم بيلا-1، لانتهاكها العقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة النقل الروسية إن الناقلة التي صادرتها الولايات المتحدة في المحيط الأطلسي كانت تحمل تصريحًا مؤقتًا للإبحار تحت العلم الروسي.

وصرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأن ناقلة النفط بيلا-1، التي أُعيد تسجيلها لاحقًا في روسيا باسم مارينيرا، لم تكن سوى وسيلة للتحايل على العقوبات والتهرب من المساءلة

