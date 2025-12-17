عرض فيلم «بُكرا» في نادي سينما المرأة… عندما يتقاطع الماضي مع الغد

أقام المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح فعاليات نادي سينما المرأة، تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، حيث تم عرض الفيلم الروائي الطويل «بُكرا» في أمسية سينمائية جمعت بين الخيال والتشويق، وطرحت سؤالًا وجوديًا حول إمكانية تغيير الغد دون دفع ثمن الماضي.

وشهد العرض حضور المنتج هشام سليمان، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتور مدحت الكاشف أستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، إلى جانب عدد من السينمائيين والنقاد ومحبي السينما.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة مصرية تعيش في دبي، تتواصل بشكل غامض مع رجل من زمن مختلف عبر لابتوب قديم، لتقودها الرسائل إلى سلسلة من الأحداث التي تكشف أسرارًا لم يكن أحد مستعدًا لمواجهتها، في رحلة سينمائية تجمع بين حاضر يتفكك وماضٍ يعود للحياة.

وشارك في بطولة الفيلم كل من محمد سمير، شريف العجمي، آية حلمي، أشرف الشرقاوي، هشام عادل، محمد كمال، محمد نهاد، سالم العامري، مهدي بوخريص، وصال بن فضل، ريما، وعائشة ذكي، مع ظهور الدكتور أشرف زكي كضيف شرف.

الفيلم من سيناريو وحوار محمد بركات ومحمد سمير، مدير التصوير مهدي عون، تصوير يوسف الملاح، ستايلست إيمان حسب الله، ماكير نور الهدى العابد، مكساج Mix Art Studio، وإنتاج Puzzle Studio.

وعقب العرض، أُقيمت ندوة أدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، تم خلالها مناقشة الفيلم مع صُنّاعه والحضور، وتناول الحوار الجوانب الفنية والفكرية للعمل وتفاعل الجمهور مع أحداثه.

ويُقام نادي سينما المرأة شهريًا الاثنين الثالث برعاية المركز القومي للسينما، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعالياته.