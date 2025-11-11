حدادا على الليثي.. رضا البحراوي يلغي جميع أعماله الفنية 3 أيام

حرص المطرب رضا البحراوي على نعي صديقه المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، الذي رحل عن دنيانا مساء أمس، متأثرا بإصابته في حادث سيارة.

وكتب رضًا البحراوي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :" بكل الحزن والأسى، أعلن إلغاء جميع أعمالي خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء حدادًا على روح أخي العزيز إسماعيل الليثي.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون ".

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عمر ناهز ٤٥ عاما، وذلك بعد تعرضه لحادث سير فجر يوم الجمعة الماضي.

كانت مصادر طبية بمستشفى ملوى التخصصي أكدت أن حالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي حرجة وغير مستقرة، وذلك عقب الحادث الذي تعرّض له على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، بتصادم سيارتين ملاكي، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.