انهار باكيا.. شقيق إسماعيل الليثي: كان كبيرنا.. ودايما شايلنا على كتفه

أكد أدهم الليثي، شقيق المطرب الراحل إسماعيل الليثي، أن شقيقه الراحل كان بمثابة السند والعائل الرئيسي للأسرة، معلقا “إسماعيل كان كبيرنا وبيتصرف في كل حاجة، وكان دايما شايلنا كلنا على كتفه، عشان مالناش حد”.

وقال أدهم الليثي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن غياب شقيقي إسماعيل الليثي ترك فراغ كبير داخل الأسرة التي فقدت ركيزتها الأساسية، خاصة بعد رحيل نجله الصغير منذ عام، وهو ما زاد من حزنهم ومعاناتهم.

ودخل شقيق إسماعيل الليثي في حالة بكاء على الهواء، قائلا “كنت أتمنى يكون لسه وسطينا”، مطالبا بأغلاق الإتصال لعدم قدرته على الحديث".