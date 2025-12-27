هشام ماجد: لا أؤمن بفكرة البطل الواحد والعمل الفني منظومة متكاملة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أكد الفنان هشام ماجد أنه لا يؤمن بفكرة البطل الواحد في الأعمال الفنية، مشددًا على أن النجاح الحقيقي لأي عمل يعتمد على تكامل جميع عناصره.


وقال هشام ماجد، خلال لقائه في برنامج Sold Out مع الإعلامي محمود سعد، إن العمل الفني هو منظومة متكاملة، ولا يمكن أن ينجح اعتمادًا على شخص واحد فقط، سواء كان ممثلًا أو نجمًا.


وأضاف هشام ماجد  أن التعاون بين فريق العمل بالكامل، من تمثيل وإخراج وكتابة وتصوير، هو الأساس في تقديم عمل ناجح يصل إلى الجمهور ويحقق تأثيرًا حقيقيًا.


يذكر أن تألق النجم هشام ماجد في مسلسل اشغال شقة في رمضان الماضي 2025


ضم مسلسل “أشغال شقة جدًا” كلًا من هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد على، محمد عبدالعظيم، حازم إيهاب، أحمد عبدالوهاب، وعبدالمنعم رياض، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف، من بينهم أكرم حسني وإنعام سالوسة.

