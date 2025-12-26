قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفحة الرسمية لـ ليفربول : اسم مصر دائما كان له طاقة الانتصار
جمارك أسوان تضبط خمورا مهربة بـ 3.7 مليون جنيه
مصطفى بكري: مصر تواجه مثلث تهديد مكتمل الأركان.. فيديو
حسام حسن: شكرا للجمهور المغربي والمصري والعربي على المساندة أمام جنوب إفريقيا
الحكومة: الإسكندرية تخضع للتقييم لتحديد إمكانية إدراجها في المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون
بـ 300 جنيه بس .. طريقة وتكلفة عمل ترخيص مشروع متناهي الصغر
شيري تكشف النقاب عن Exeed Starway ET9 بتقنيات هجينة | صور
شريف منير يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة ويتصدر التريند
نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل
بشرة خير.. منتخب مصر يضمن لعب ثمن نهائي كأس أفريقيا على الملعب المفضل في أغادير
حسام حسن بعد الفوز على جنوب إفريقيا: أثق في جميع اللاعبين ومشوار البطولة طويل
تحقيقات وملفات

نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
أحمد العيسوي

استيقظ أهالي قرية الدير التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية على واقعة مأساوية، بعدما تحولت جلسة هادئة داخل أحد المقاهي الشعبية إلى ساحة فوضى ونيران، إثر هجوم مفاجئ نفذه ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية، حاملين أسلحة وأنبوبة غاز، ما أسفر عن إصابة عدد من الزبائن وبث حالة من الذعر بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة.. اقتحام وإشعال نار

وبحسب المعلومات الأولية، أقدم ثلاثة أشخاص على اقتحام المقهى بشكل مفاجئ، وكانوا يحملون أسلحة بيضاء وأنبوبة غاز، قبل أن يشعلوا النيران داخل المكان. 

الواقعة وقعت في وقت تواجد فيه عدد من المواطنين، ما أدى إلى إصابة بعضهم بحروق واختناقات، وسط محاولات الأهالي إنقاذ المصابين والحد من انتشار النيران.

تحرك أمني عاجل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق نتيجة مشاجرة بدائرة مركز طوخ. 

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة مدعومة بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني حول المكان، والسيطرة على الحريق في وقت قياسي، ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

نقل المصابين وبدء التحقيقات

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما بدأت الأجهزة الأمنية في جمع التحريات وسماع أقوال الشهود، تمهيدًا لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين. كما تم تحرير محضر رسمي بالحادث، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

شهود العيان.. لحظات رعب

وقال أحد شهود العيان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: «كنا قاعدين عادي وفجأة دخلوا علينا بأسلحة، وبدأ الهجوم على ناس قاعدة في القهوة. كنت لسه بقول لواحد: متعملش فلوحس هتولع في الناس».

فيما أضاف شاهد آخر بنبرة غاضبة: «لازم يكون في ردع قوي، لأن اللي بيحصل ده بسبب المخدرات والعقل الممسوح. كل واحد عامل نفسه راجل، ولما يتمسك يتحول خروف»، مشيرًا إلى أن الشخص الذي كان يحمل أنبوبة الغاز يُدعى كريم سعد البسيوني من عرب الحصوة، وفق قوله.

جهود مستمرة لضبط المتهمين

وأكدت مصادر أمنية، أن الجهود لا تزال مكثفة لضبط المتورطين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، في إطار حرص وزارة الداخلية على حفظ الأمن وسلامة المواطنين.

وتبقى هذه الواقعة جرس إنذار جديد حول خطورة انتشار العنف وتعاطي المخدرات، وما قد يترتب عليه من تهديد مباشر لأرواح الأبرياء. 

وبين مطالب الأهالي بتشديد الرقابة وفرض الردع، تواصل الأجهزة الأمنية تحركاتها لضمان عودة الهدوء والاستقرار إلى قرية الدير، وعدم تكرار مثل هذه المشاهد المؤلمة.

بالصور

جددى مطبخك.. طريقة عمل الأرز بالخلطة وقطع الكبدة

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل

هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟

أضرار غير متوقعة.. ماذا يحدث عند نشر الملابس داخل المنزل؟

تجفيف الملابس داخل المنزل قد يسبب العفن والحساسية ومشاكل تنفسية خطيرة

كيف تحتفل الأسرة برأس السنة 2026 بطرق بسيطة؟ خبير يكشف أسرار الدفء العائلي

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026

