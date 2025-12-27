قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن أعترف بها .. ترامب يكشف موقفه من استقلال أرض الصومال
سعر الدولار اليوم السبت 27-12-2025 فى مصر
الخواجة: محمد صلاح دوره مؤثر مع منتخب مصر..وحسام حسن نجح بهذا الأمر
ليس السكر وحده.. هذا المكون الخفي سبب رئيسي لتسمم الجسم
الرقية الشرعية لعلاج المحسود.. آيات من القرآن وسنة النبي تحفظك من كل مكروه
أوكرانيا .. هجوم روسي بالصواريخ وبالمسيرات على العاصمة كييف
أحمد حسن بعد إنجاز صلاح : طالما تجتهد ستكسر الأرقام القياسية
زيلينسكي يكشف عن خطط أمريكية وأوروبية لتعزيز الأمن في أوكرانيا
علي طريقته.. محمود البزاوي يرقص فرحا بفوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
رئيس رابطة الأندية المحترفة: عزيمة أبطال منتخب مصر تقهر المستحيل
محمد رمضان : سأحتفل بالعام الجديد على أرض بلدي وسط أهلي
أثاث كلاسيك ومودرن.. افتتاح معرض صنع في دمياط بالقاهرة
اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم السبت 27-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل سعر أقل دولار أمام الجنيه المصري، ثباتًا في أول تعاملات له اليوم السبت الموافق 27-12-2025 .

آخر تحديث لأدني دولار

وجاء أدني تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه

بنوك تتداول الدولار بسعر أقل

وفقاً لأخر اغلاق سجله سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بسعر أقل داخل بنكي " الإمارات دبي الوطني و كريدي أجريكول"

تداولات الدولار اليوم 

وأظهر سعر الدولار أمام الجنيه  استقرارا في مستهل تعاملات اليوم  داخل السوق الرسمية بدون أن تغيير . 

استقرار الدولار

وأظهر سعر الدولار تحسنًا في تداولات اليوم حيث استقر بدون أي تغيير يذكر منذ آخر يوم عمل في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في تداولات الأسبوع

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في تداولات أمس الخميس مقدار 5 قروش في المتوسط وذلك على مدار الأسبوع الجاري.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع

الدولار

اقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني و كريدي أجريكول"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع في بنكي " العربي الإفريقي الدولي، المصري الخليجي"

سعر الدولار مقابل الجنيه

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع في بنكي " سايب،بيت التمويل الكويتي"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع  في بنك قطر الوطني QNB.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، البركة، التنمية الصناعية"

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، فيصل الاسلامي"

وسجل سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري،HSBC،الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، التعمير والإسكان، مصر"

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار 

سجل اعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنكي " الأهلي الكويتي، قناة السويس".

رابط مباشر للتقديم.. البنك المركزي يعلن عن وظائف جديدة

حسابات العملاء

أكد البنك المركزي المصري، أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات تفصيلية خاصة بحسابات العملاء سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو عبر الصفحات أو الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

قانون البنك المركزي 

وأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء إلى أنه وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، نصت المادة (140) في القانون على أن "تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك.

 وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم".

وأهاب البنك المركزي بجميع عملاء القطاع المصرفي عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم هاتفيًا لأي من كان، تجنبًا لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، مع التأكد دائمًا من استخدام القنوات الرسمية في التعاملات البنكية.

