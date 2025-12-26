مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا تذاع مجانا على قناة مفتوحة

يترقب الشارع الرياضي المصري مواجهة قوية للمنتخب الوطني أمام جنوب أفريقيا في لقاء يحظى باهتمام جماهيري واسع خاصة مع بحث الجماهير عن قناة مجانية تنقل المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب إفريقيا على نايل سات

وأعلنت القناة الجزائرية الأرضية نقل مباراة مصر وجنوب إفريقيا بشكل مجاني وذلك ضمن مجموعة من المباريات التي حصلت القناة على حقوق بثها خلال منافسات البطولة ما يمنح الجماهير فرصة متابعة اللقاء دون اشتراك.

وتعد القناة الجزائرية الأرضية من القنوات التي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات، مع إمكانية فك تشفيرها باستخدام شفرة BISS بسهولة.

طريقة استقبال القناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة:

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا والمقرر إقامتها على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

موعد المباراة

ويصطدم الفراعنة بنظيرهم الجنوب إفريقي اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025 في إطار مباريات المجموعة الثانية حيث تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وسط ترقب جماهيري كبير نظراً لأهمية المباراة في سباق التأهل.

القنوات الناقلة

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية المباراة حصرياً مع متابعة خاصة من جماهير الكرة المصرية والعربية.

وتذاع المباراة بين منتخب مصر وجنوب إفريقيا على قناة "beIN SPORTS MAX 1 HD" بتعليق علي محمد علي.

وجاء التشكيل الأساسي للمنتخب المصري أمام جنوب افريقيا والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ رامي ربيعة (5) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ أحمد سيد "زيزو" (25) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10).

وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – حسام عبد المجيد (4) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - إمام عاشور (8) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).

كان المنتخب الوطني قد بدأ مشواره في البطولة مساء الإثنين الماضي بالفوز على منتخب زيمبابوي (2 – 1) ومن المنتظر أن يختتم مسيرته في مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب أنجولا الإثنين القادم.