منتجو الدواجن: بيع كيلو الفراخ بأقل من التكلفة يضغط على المربين

أكد محمود سليمان، عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن تمثل الخيار الأرخص للحصول على البروتين بالنسبة للمواطن المصري، وهو ما يجعلها حلاً أساسياً لأزمة غذائية كبيرة تواجه الأسر.

وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح ، أن الدواجن أصبحت في الفترة الأخيرة مصدر البروتين الأول للمواطنين، نظرًا لرخص أسعارها مقارنة باللحوم الأخرى.

تكلفة كيلو الدواجن وأسعار البيع

أوضح عضو اتحاد منتجي الدواجن أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن في مصر تتراوح بين 65 و75 جنيهاً، بينما تباع في الأسواق بأقل من تكلفة الإنتاج للمواطنين. وأشار إلى أن إنتاج كيلو الدواجن يحتاج إلى حوالي 3 كيلو جرامات من العلف.

تأثير الأسعار على المربين

لفت سليمان إلى أن التحكم في أسعار الدواجن يتم وفق آلية العرض والطلب، مشيراً إلى أن الأسعار لم تشهد ارتفاعاً، وهي حالياً أقل من سعر التكلفة، وهو ما يسبب مشكلات كبيرة للمربين والمنتجين. هذا الوضع قد يؤدي إلى ضغط مالي على العاملين في صناعة الدواجن إذا استمر لفترة طويلة.