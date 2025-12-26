منتجي الدواجن: تكلفة كيلو الفراخ 75 جنيها وتباع للمواطنين بأقل من ذلك

أكد محمود سليمان عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن تمثل الخيار الأرخص للحصول على البروتين بالنسبة للمواطن المصري، مما يجعلها حلاً مهماً لأزمة كبيرة تواجهه، ولهذا السبب، تعرف الدواجن بين الناس بأنها بروتين الغلابة.

وأضاف عضو اتحاد منتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أنه في الفترة الأخيرة أصبحت الدواجن مصدر البروتين الأول في العالم لجميع المواطنين؛ وذلك لرخص سعرها.



تكلفة كيلو الدواجن

أشار إلى أن تكلفة كيلو الدواجن في مصر الآن تتراوح بين 65 لـ 75 جنيها، لكنها تباع بأقل من سعر التكلفة للمواطنين بالمحلات، لافتا إلى أن كيلو الدواجن يستهلك 3 كيلو علف.

ولفت إلى أن المتحكم في سعر الدواجن يكون العرض والطلب، وهي لم ترتفع، والأسعار الآن أقل من سعر التكلفة، وهو أمر يسبب مشكلات للمربين والمنتجين.