اتحاد المنتجين يوضح حقيقة رفع أسعار الدواجن في رمضان

أكد محمود سليمان عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن الأسواق المصرية بها زيادة في عدد الدواجن المعروضة، وهذا الأمر يعتبر سببا رئيسيا في خفض الأسعار بالأسواق.

وأضاف عضو اتحاد منتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن هناك خسائر كبير في المزارع، وأن المنتجين يتحملون فارق السعر، وأن الأزمات التي حدثت من قبل في الدواجن لن تتكرر.

ولفت إلى أن الانتاج في عام 2022، كان قليل، وأن هذا تسبب في رفع الأسعار حتى عام 2024 وصلت سعر كيلو الدواجن لـ 100 جنيه، وبعد العمل على ذلك انخفض الدواجن الآن وسجلت في المزرعة 55 جنيه.

وأوضح أن أسعار الدواجن خلال عامي 2026 و2027 ستكون مستقرة، لن ترتفع لآن هناك زيادة في دورات الإنتاج التي تستمر لمدة عامين.

الأسعار لن ترتفع خلال شهر رمضان

وردا على سؤال هل أسعار الدواجن سترتفع في شهر رمضان، وقال إن الأسعار لن ترتفع خلال شهر رمضان، وأن سعر الدواجن في رمضان قد تسجل في المزرعة 65 جنيه، وأن هذا الرقم لن يكون مرتفع.