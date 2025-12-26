محمد خميس يحتفل بزفافه بالجلباب الصعيدى .. شاهد

احتفل الفنان محمد خميس بزفافه، حيث فاجأ الحاضرين، بارتدائه الجلباب الصعيدي.

وكان قد كشف الفنان محمد خميس عن بداياته الفنية الأولى، مؤكدًا أن دخوله عالم التمثيل بدأ كهواية قبل أن يتحول إلى احتراف.

وقال محمد خميس خلال لقائه ببرنامج "أنا وهو وهي" الذي تقدمه الإعلامية آية شعيب على قناة صدى البلد: "التمثيل بالنسبالي في البداية كان هواية من خلال فريق مسرح مستقل في فترة الجامعة، وبعد كده عشان كنا مصدقين نفسنا جدًا، شاءت الظروف إننا نشارك في مهرجان المسرح القومي ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، اللي كان في التوقيت ده دخوله صعب جدًا، ودخلنا وخدنا جايزة".

وأشار إلى أن هذه المشاركة شكلت نقطة تحول في مشواره، مضيفًا: "اللي حصل ده فتحلي مجال كبير، لأن المخرج خالد جلال كان موجود وقتها وسط الجمهور، وتواصل معايا، وكان وقتها ماسك الكاستينج دايركتور لفيلم ألف مبروك للفنان أحمد حلمي، ورشحني أشارك في الفيلم، ومن الوقت ده بقيت في التمثيل أكتر من أي حاجة تانية".