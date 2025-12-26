قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا الأوقاف و التعليم العالي والمفتي يؤدون صلاة الجمعة في بورسعيد
لزيادة الإنتاجية.. الزراعة تطلق أول مختبر حي لاستكشاف ابتكارات القمح
3 عبوات ناسفة.. شخص يفجر نفسه داخل مسجد الإمام علي في سوريا
الشعب الجمهوري: خفض الفائدة يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم الاستثمار
برلمانية: خفض أسعار الفائدة 1% يعكس توجهًا أكثر مرونة لدعم الاقتصاد المرحلة المقبلة
في يومه العالمي.. الكمان يروي تاريخه بدار الكتب بين البحث والعزف الحي
موعد تفعيل خدمات التصديق القنصلي على المستندات والوثائق بمكاتب البريد
الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو الأسبوع المقبل.. فيديو
ظهور لافت للقاء الخميسي عبر إنستجرام
إخفاء المكانس و أقنعة كرامبوس ورمي الأحذية .. طقوس وعادات غربية بالكريسماس حول العالم
الأرصاد الجوية: أجواء شديدة البرودة لنهاية ديسمبر وأمطار تلطف الكريسماس
انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بالأوقاف والأزهر بـ القوصية غرب في أسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال
رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال
ندى سويفى

تصدرت المطربة رحمة محسن تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية عقب إلقاء القبض على طليقها وصدور قرار بحبسه على ذمة التحقيقات بسبب نشر مقاطع فيديو خادشة لها.

والبداية كانت باستدعاء طليق رحمة محسن إلى جلسة تحقيق  على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات خادشة لطليقته المطربة رحمة محسن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغرقت جلسة التحقيق قرابة ٧ ساعات حيث تم مواجهة طليق رحمة محسن ببلاغ جديد محرر منها ضده بالاشتراك مع إحدى الفتيات التي كانت على علاقة به، حيث قدمتا لجهات التحقيق محادثات قالتا إنها تثبت قيامه بإرسال صور وفيديوهات تخص المطربة رحمة محسن إلى الفتاة.

وعقب التحقيق واستعراض كافة المستندات ومواجهة طليق رحمة محسن بها وبحسب أقواله  أصدرت النيابة المختصة قرارًا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع ترحيله إلى قسم الشرطة المختص لتنفيذ القرار، على أن تستكمل التحقيقات خلال الفترة المقبلة.

رحمة محسن المطربة رحمة محسن طليق المطربة رحمة محسن فيديوهات خادشة نشر فيديوهات خادشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

الزمالك

تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

احمد عادل عبد المنعم

الاتحاد يسعى لاستعارة لاعب الأهلي.. وقرار من الإسماعيلي بشأن أحمد عادل عبدالمنعم

ترشيحاتنا

أ.د/ إبراهيم الهدهد

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

موضوع خطبة الجمعة اليوم

مظاهر عناية الإسلام بالطفولة ومخاطر الألعاب الإلكترونية.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد