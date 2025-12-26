القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

تصدرت المطربة رحمة محسن تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية عقب إلقاء القبض على طليقها وصدور قرار بحبسه على ذمة التحقيقات بسبب نشر مقاطع فيديو خادشة لها.

والبداية كانت باستدعاء طليق رحمة محسن إلى جلسة تحقيق على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات خادشة لطليقته المطربة رحمة محسن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغرقت جلسة التحقيق قرابة ٧ ساعات حيث تم مواجهة طليق رحمة محسن ببلاغ جديد محرر منها ضده بالاشتراك مع إحدى الفتيات التي كانت على علاقة به، حيث قدمتا لجهات التحقيق محادثات قالتا إنها تثبت قيامه بإرسال صور وفيديوهات تخص المطربة رحمة محسن إلى الفتاة.

وعقب التحقيق واستعراض كافة المستندات ومواجهة طليق رحمة محسن بها وبحسب أقواله أصدرت النيابة المختصة قرارًا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع ترحيله إلى قسم الشرطة المختص لتنفيذ القرار، على أن تستكمل التحقيقات خلال الفترة المقبلة.