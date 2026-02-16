قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحتفي بوزيرة التضامن.. صور

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

احتفلت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر ورئيس الهيئة، مساء اليوم الاثنين، بمقر الهيئة في القاهرة، بحفل جائزة صموئيل حبيب للتميز في العمل الاجتماعي التطوعي، وذلك بمناسبة مرور ٢٥ عامًا على تأسيس الجائزة.

وشهد الاحتفال حضور معالي الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومعالي الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والسياسية والدينية والشخصيات العامة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته باحتفال هذا العام، مؤكدًا أن جائزة صموئيل حبيب تجسد رؤية رائد العمل الاجتماعي الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب، الذي آمن بأن خدمة الإنسان هي التعبير الأصدق عن الإيمان، وأن العمل الاجتماعي مسؤولية وطنية تُسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة. وأضاف أن الجائزة أصبحت منصة للاحتفاء بالنماذج التي تلتحم مع احتياجات الناس، وتترجم القيم الإنسانية إلى واقع ملموس، بما يعكس تكامل دور مؤسسات المجتمع المدني مع جهود الدولة في تعزيز التنمية الشاملة. 

وقال: «إن العمل الاجتماعي ليس مجرد مبادرات عابرة، بل هو رؤية ومسؤولية تستمد قوتها من الإيمان العميق بقيمة الإنسان في قلب الحياة الوطنية».

كما أشار إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في منظومة التنمية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم العمل الأهلي وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يحقق الأثر الحقيقي في حياة المواطنين. وقال: «إن الهيئة القبطية الإنجيلية، على مدار أكثر من ثماني عقود، تؤمن بأهمية دور المجتمع المدني في دعم مسيرة التنمية، وترى أن الإنسان المصري هو أساس كل تنمية، وأن الاستثمار في قدراته هو السبيل نحو مجتمع قوي متماسك».

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن التكريم يمثل تجسيدًا حقيقيًا للشراكة الاستراتيجية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز التكامل بين جهود الحكومة والعمل الأهلي لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

وقالت: «شكرًا جزيلًا على هذا التكريم من الهيئة القبطية الإنجيلية، وشكرًا للفاضل الدكتور القس أندريه زكي. تكريم اليوم مسؤولية كبيرة. تعلمنا خدمة الإنسان دون تمييز أو ألقاب، وبذلنا قصارى جهدنا، ولا يوجد مسار لنا سوى خدمة الناس وبركة الله. هدفي خدمة مصر فقط وخدمة المصريين. شغلنا ومحبتنا معًا هو النجاح الحقيقي. العمل عمل جماعي، والله يبارك العمل الجماعي. من نعومة أظافري وأنا أعرف وأعتز بتاريخ وعمل الدكتور القس صموئيل حبيب، والهيئة القبطية الإنجيلية الوطنية المخلصة. يارب بارك بلادنا العزيزة مصر».

كما ألقت الدكتورة ميرفت اخنوخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، كلمة أكدت خلالها أن الدكتور القس صموئيل حبيب، مؤسس الهيئة، ما زال حاضرًا برسالته ورؤيته، إذ أسس الهيئة القبطية الإنجيلية لتقدم الخدمة لكل المحتاجين، وما زالت رسالة الهيئة تؤثر فينا وفي شركائنا في مصر والعالم. وأوضحت أن رسالة الهيئة تتمثل في تأكيد قيمة الحياة الإنسانية لحياة أفضل، مشيرةً إلى اهتمام الهيئة ببناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب تأصيل قيمة قبول الآخر من خلال فعاليات الهيئة والبرامج الاقتصادية. وقدمت الشكر إلى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الذي يقود العمل بروح خلاقة ومبدعة، كما وجهت الشكر إلى جميع العاملين بالهيئة، مقدمةً التهنئة للفائزين بالجائزة هذا العام.

وشهد الحفل تكريم الفائزين بجائزة صموئيل حبيب لعام 2026، حيث تم إعلان فوز الدكتور القس يوسف سمير – راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة – تقديرًا لإسهاماته المتميزة في إقامة وتنفيذ مشروعات تنموية واسعة الأثر، وفوز جمعية تنمية المجتمع للمرأة الريفية والحضرية بقنا تقديرًا لدورها في تعزيز تمكين المرأة والأسرة في صعيد مصر وتحقيق أثر تنموي ملموس.

وتُعد جائزة «صموئيل حبيب» واحدة من أبرز الجوائز الوطنية في مجال العمل الاجتماعي التطوعي في مصر، والتي تحتفي بالقيادات والمؤسسات التي تركت أثرًا مجتمعيًا حقيقيًا في مجالات التنمية الشاملة، دون تمييز.

