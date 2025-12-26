مشوار الألف الذهبية .. يبدأ بخطوة ..تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 86 ألف سيدة بالشرقية

اكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على اهمية تنظيم الأسرة بإعتباره ركيزة اساسية لتحسين الصحة العامة والتنمية الأسرية مشيدا بالمبادرة الرئاسية «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة» في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "بداية" ، والتى تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للسيدات بالمجان بجميع انحاء الجمهورية.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور احمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن حملة «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة» بمحافظة الشرقية تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل، وفحص بالسونار، وكشف النساء، بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، وذلك من خلال أطباء وممرضات مدربات على تقديم الخدمة والمشورة فى كل أماكن تقديم الخدمة فضلاً عن تواجد العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة فى الأماكن النائية المحرومة من الخدمة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالشرقية نفذت على مرحلتين المرحلة الأولى نفذت على مدار ٥ أيام في الفترة من ١٤ إلى ١٨ ديسمبر الجارى وضمت ١٠ إدارات صحية بالمحافظة هي "أبو كبير، مشتول السوق، أولاد صقر، كفر صقر، أبو حماد، بلبيس، العاشر من رمضان، ههيا، القرين، منيا القمح" وتم تقديم الخدمة الطبية لـ (٤٢ألف و٩٤٨) سيدة وبلغ عدد الحاصلات علي وسيلة تنظيم أسرة ( ٢٧ألف و ٣٨٧) سيدة .

وفي المرحلة الثانية لمدة ٥ أيام خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ ديسمبر الجارى، وذلك في (٩) إدارات هي "فاقوس، ديرب نجم، الزقازيق، القنايات، الحسينية، صان الحجر، منشأة أبو عمر، الصالحية الجديدة، الإبراهيمية"وتم تقديم الخدمة الطبية لـ (٤٣ألف و٦٤٧) سيدة وبلغ عدد الحاصلات علي وسيلة تنظيم أسرة ( ٣١ألف و ٣٢٥) سيدة وذلك من خلال ٢٢٠ عيادة تنظيم أسرة ثابتة، وعدد ١٣ عيادة طبية متنقلة لضمان الوصول إلى المناطق النائية والعشوائية، بمشاركة ١٢٧ طبيب، و٢٩١ ممرضة، و٤٠٦ رائدة ريفية ومثقفة سكانية.

كما شملت الحملة تنفيذ ندوات إعلامية وتوعوية ضمن مبادرة «أيامنا أحلى»، من خلال فرق الإعلام والرائدات الريفيات بجميع الإدارات المشاركة وحملات التوعية والدعاية الإرشادية للتعريف بمواعيد وأماكن تنفيذ الحملة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع المراكز المشاركة، دعماً لتمكين المرأة إقتصادياً وإجتماعياً.