دعم مستشفيات الشرقية بـ20 جهاز تنفس وأجهزة طبية بقيمة 25 مليون جنيهاً

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجهود المبذولة من وزارة الصحة والسكان لدعم المنشآت الصحية بالمحافظة ب "الأجهزة الطبية " للإرتقاء بالخدمات الصحية والطبية التي تقدمها المستشفيات والوحدات الصحية المتواجدة بنطاق المحافظة والبالغ عددهم (٢٥ مستشفى ، و ٤٩٢ وحدة رعاية أولية).

أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أن وزارة الصحة والسكان دعمت عدد من مستشفيات المحافظة ب ( ١٩ جهاز تنفس صناعي للكبار- وجهاز تنفس صناعي- وجهاز كي جراحي أطفال- وعدد ٨ مونيتور- و ٥ أجهزة صدمات – و ٨١ ترمومتر- وجهاز سباب) وذلك بتكلفة إجمالية بلغت ٢٥ مليون جنيهاً ، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بأقسام الكلى الصناعي ، وعيادات طب الأسنان ، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة ، موجهاً قيادات الإدارات النوعية بالمديرية بمتابعة سرعة الإنتهاء من الإجراءات المخزنية اللازمة ، وتوزيع الماكينات على المستشفيات المستهدفة ، وتشغيلها في أسرع وقت لخدمة المرضى.