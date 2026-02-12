لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أنباء معرفة أسرة عبد المنصف بزواجه الثاني

نفت الفنانة لقاء الخميسي صحة التصريحات المنسوبة للفنانة إيمان الزيدي بشأن علم أسرة زوجها، حارس المرمى السابق محمد عبد المنصف، بزواجه منها، مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا السياق عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضحت لقاء، خلال أول ظهور إعلامي لها عبر برنامج «Mirror» الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، أنها حرصت على التواصل مع والدَي زوجها فور انتشار تلك التصريحات، مشيرة إلى أنهما أكدا لها عدم معرفتهما بالزواج من الأساس، كما شددا على أنهما كانا سيرفضان الأمر لو كان قد عُرض عليهما مسبقًا، لافتة إلى ثقتها في حديثهما لما تعرفه عنهما من التزام ديني وأخلاقي.

وخلال اللقاء، تطرقت الخميسي إلى فرضية إبلاغها مسبقًا بنيّة زوجها الزواج من أخرى، حيث أكدت أنها كانت ستتخذ قرار الانفصال دون تردد، معتبرة أن مثل هذا القرار كان سيحسم موقفها منذ البداية.

وتحدثت الفنانة عن رؤيتها لفكرة الطلاق بشكل عام، موضحة أن الخلافات الزوجية أمر وارد داخل أي أسرة، مستشهدة بتجربة والديها، حيث كشفت أن والدتها سبق أن طلبت الطلاق من والدها عقب خلاف بينهما أثناء إقامتهما في دولة الإمارات، إلا أن الأمر لم يصل إلى الانفصال، بعدما اختارت والدتها الابتعاد لفترة مؤقتة استمرت ستة أشهر قبل أن تعود لاستكمال حياتها الزوجية، في ظل استمرار مشاعر الحب والتفاهم بينهما.

وأكدت لقاء أن قرار الطلاق بالنسبة لها ليس أمرًا سهلًا، موضحة أن العلاقة الزوجية لا تقوم فقط على اللحظة الراهنة، بل تمتد عبر سنوات من الذكريات والتجارب والتفاصيل المشتركة، وهو ما يجعل اتخاذ قرار الانفصال خطوة معقدة وصعبة على المستوى الإنساني.