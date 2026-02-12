قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بطريقته المعتادة.. مصطفى غريب يروج لمسلسله الجديد «هي كيميا» برسالة كوميدية

مصطفى غريب
مصطفى غريب
يارا أمين

اختار الفنان مصطفى غريب أسلوبه الكوميدي المعتاد للترويج لمسلسله الجديد “هي كيميا”، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، حيث نشر رسالة طريفة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقال: “انا نفسى المح حد مش هيتفرج ع المسلسل استنونا الشهر الكريم فى مسلسل “هى كيميا ” بامرك وفضلك وتوفيقك يارب هتشوفوا مسلسل يعجبكوا ويفرحكوا”.

وكان نشر مصطفى غريب صورا من بوستر المسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “مبسوط ومتشرف إن أنا وسط الأساتذة دول، ووسط أخواتي وأصحابي، وواحد من جمهور كل واحد فيهم”.

واختتم مصطفى غريب: "بحبكوا من قلبى وأتمنى ربنا يكرمنا مع بعض وببعض.. استنونا في رمضان في مسلسل "هي كيميا؟!"،
إن شاء اللّه هتنبسطوا جدا".

 مسلسل «هى كيميا»

يشارك فى بطولة مسلسل «هى كيميا» بجانب دياب ومصطفى غريب كل من مريم الجندى وفرح يوسف وميشيل ميلاد، وآخرون، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

الفنان مصطفى غريب هي كيميا شهر رمضان إنستجرام مسلسل "هى كيميا " مريم الجندى

