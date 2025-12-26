سناء منصور: السمك كان الطبق المفضل للفراعنة في رأس السنة

أكدت الإعلامية سناء منصور أن طقوس الاحتفال برأس السنة تمتد بجذورها إلى الحضارة المصرية القديمة، مشيرة إلى أن كثيرًا من عاداتنا الحالية ما هي إلا امتداد لإرث حضاري عريق يعكس تقدير المصريين القدماء للمناسبات والاحتفالات المبهجة.

عيد افتتاح السنة الجميلة وارتباطه بالنيل

وأوضحت سناء منصور، خلال تقديمها برنامج «ست ستات» عبر قناة DMC، أن المصريين القدماء أطلقوا على رأس السنة اسم «عيد افتتاح السنة الجميلة»، وكان هذا العيد مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بموعد فيضان نهر النيل، الذي مثّل لديهم رمزًا للخير والرخاء والازدهار في العام الجديد.

الكحك والبط والأسماك.. مائدة مصرية ضاربة في التاريخ

وفيما يتعلق بالعادات الغذائية، أشارت منصور إلى أن الكحك يُعد ابتكارًا مصريًا قديمًا، حيث كان المصريون القدماء يحرصون على صناعته وتزيينه بنقوش ورموز تحمل دلالات هيروغليفية.

وأضافت أن المائدة الاحتفالية في تلك المناسبات كانت تضم البط والإوز والأسماك، وهي أطعمة لا تزال حاضرة بقوة على الموائد المصرية في الأعياد والمناسبات حتى اليوم.

النزهات النيلية.. احتفال بالحياة

ولفتت سناء منصور إلى أن الاحتفالات لم تقتصر على الطعام فقط، بل شملت أيضًا النزهات على ضفاف نهر النيل، حيث كان المصريون القدماء يستمتعون بالأجواء الاحتفالية والطبيعة الخلابة، في تعبير واضح عن عمق العلاقة بين الإنسان المصري ونهر النيل عبر آلاف السنين.