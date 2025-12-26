قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا الأوقاف و التعليم العالي والمفتي يؤدون صلاة الجمعة في بورسعيد
لزيادة الإنتاجية.. الزراعة تطلق أول مختبر حي لاستكشاف ابتكارات القمح
3 عبوات ناسفة.. شخص يفجر نفسه داخل مسجد الإمام علي في سوريا
الشعب الجمهوري: خفض الفائدة يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم الاستثمار
برلمانية: خفض أسعار الفائدة 1% يعكس توجهًا أكثر مرونة لدعم الاقتصاد المرحلة المقبلة
في يومه العالمي.. الكمان يروي تاريخه بدار الكتب بين البحث والعزف الحي
موعد تفعيل خدمات التصديق القنصلي على المستندات والوثائق بمكاتب البريد
الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو الأسبوع المقبل.. فيديو
ظهور لافت للقاء الخميسي عبر إنستجرام
إخفاء المكانس و أقنعة كرامبوس ورمي الأحذية .. طقوس وعادات غربية بالكريسماس حول العالم
الأرصاد الجوية: أجواء شديدة البرودة لنهاية ديسمبر وأمطار تلطف الكريسماس
انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بالأوقاف والأزهر بـ القوصية غرب في أسيوط
فن وثقافة

5 أفلام دارت أحداثها في ليلة رأس السنة .. تعرف عليها

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
أحمد البهى

ايام قليلة تفصلنا عن الاحتفال ببداية العام الجديد، ولعل تلك الليلة كانت مادة خصبة لصناع عدد من الافلام السينمائيّة، لتدور أحداثها فيها، وفي السطور التالية نتستعرض ابرز تلك الاعمال.

1- “رأس السنة”:

الفيلم بطولة إياد نصار، علي قاسم، أحمد مالك، وإنجي المقدم ، شيرين رضا بسمة، هدي المفتي، وعوض عام 2020، وتدور أحداث فيلم ليلة رأس السنة بين  الدراما والغموض، حيث تجمع تلك الليلة الابطال، وتتشابك العلاقات والاحداث، مما يسفر عن عدد من الاحداث، التي تقلب الاحداث راسًا علي عقب .

2- “ليلة البيبي دول”:

انتج الفيلم عام 200 ،وهو فيلم يجمع بين السياسة والإرهاب، حيث تدور الأحداث في ليلة رأس السنة وتصطدم الشخصيات بواقع جديد ومواضيع حساسة، والفيلم قام ببطوله عدد كبير من نجوم مصر ومنهم محمود عبد العزيز ونور الشريف وليلي علوي وغادة عبد الرازق وسلاف فواخرجي وجمال سليمان ومحمود حميده، وعلا غانم.


3- “ليلة ساخنة”:

وتدور أحداث الفيلم الذي عرض عام 1996 حول سائق تاكسي يعمل في تلك الليلة لمواجهة مواقف مأساوية واجتماعية، الي ان يقابل فتاة ليل، فتبدأ احداث العمل ، والفيلم من إخراج عاطف الطيب وبطولة نور الشريف ولبلبة وسلوي عثمان .


4- “أرض الأحلام”:  

الفيلم من اخراج  داود عبد السيد وانتج عام 1993 ، تدور أحداثه حول امرأة تبحث عن جواز سفرها المفقود في ليلة رأس السنة, ولتقابل ساحر، لتبدأ رحلتهما سويًا مما يقلب حياة كل منهما ، والفيلم من بطولة فاتن حمامة ويحيى الفخراني وعلا رامي وأمينة رزق.

5- “المنسي”:

انتج عام 1993، ويستعرض الفيلم حياة عامل بسيط يقابل فتاة من الطبقة المخملية في ليلة رأس السنة، ويكشف التناقضات الاجتماعية، من بطولة عادل إمام ويسرا ومن تأليف وحيد حامد واخراج شريف عرفه.

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

الزمالك

تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

احمد عادل عبد المنعم

الاتحاد يسعى لاستعارة لاعب الأهلي.. وقرار من الإسماعيلي بشأن أحمد عادل عبدالمنعم

أ.د/ إبراهيم الهدهد

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

موضوع خطبة الجمعة اليوم

مظاهر عناية الإسلام بالطفولة ومخاطر الألعاب الإلكترونية.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

