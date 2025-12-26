5 أفلام دارت أحداثها في ليلة رأس السنة .. تعرف عليها

ايام قليلة تفصلنا عن الاحتفال ببداية العام الجديد، ولعل تلك الليلة كانت مادة خصبة لصناع عدد من الافلام السينمائيّة، لتدور أحداثها فيها، وفي السطور التالية نتستعرض ابرز تلك الاعمال.

1- “رأس السنة”:

الفيلم بطولة إياد نصار، علي قاسم، أحمد مالك، وإنجي المقدم ، شيرين رضا بسمة، هدي المفتي، وعوض عام 2020، وتدور أحداث فيلم ليلة رأس السنة بين الدراما والغموض، حيث تجمع تلك الليلة الابطال، وتتشابك العلاقات والاحداث، مما يسفر عن عدد من الاحداث، التي تقلب الاحداث راسًا علي عقب .

2- “ليلة البيبي دول”:

انتج الفيلم عام 200 ،وهو فيلم يجمع بين السياسة والإرهاب، حيث تدور الأحداث في ليلة رأس السنة وتصطدم الشخصيات بواقع جديد ومواضيع حساسة، والفيلم قام ببطوله عدد كبير من نجوم مصر ومنهم محمود عبد العزيز ونور الشريف وليلي علوي وغادة عبد الرازق وسلاف فواخرجي وجمال سليمان ومحمود حميده، وعلا غانم.



3- “ليلة ساخنة”:

وتدور أحداث الفيلم الذي عرض عام 1996 حول سائق تاكسي يعمل في تلك الليلة لمواجهة مواقف مأساوية واجتماعية، الي ان يقابل فتاة ليل، فتبدأ احداث العمل ، والفيلم من إخراج عاطف الطيب وبطولة نور الشريف ولبلبة وسلوي عثمان .



4- “أرض الأحلام”:

الفيلم من اخراج داود عبد السيد وانتج عام 1993 ، تدور أحداثه حول امرأة تبحث عن جواز سفرها المفقود في ليلة رأس السنة, ولتقابل ساحر، لتبدأ رحلتهما سويًا مما يقلب حياة كل منهما ، والفيلم من بطولة فاتن حمامة ويحيى الفخراني وعلا رامي وأمينة رزق.

5- “المنسي”:

انتج عام 1993، ويستعرض الفيلم حياة عامل بسيط يقابل فتاة من الطبقة المخملية في ليلة رأس السنة، ويكشف التناقضات الاجتماعية، من بطولة عادل إمام ويسرا ومن تأليف وحيد حامد واخراج شريف عرفه.