رأس السنة الجديدة 2026 عطلة رسمية في مصر أم لا؟ الحكومة توضح

تفصلنا أيام قليلة على موعد رأس السنة الجديدة 2026، ومعه ازدادت التساؤلات من قبل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص حول هل رأس السنة الجديدة 2026 عطلة رسمية في مصر أم لا؟، رغبة في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر.

هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية في مصر؟

حتى الآن لم يعلن مجلس الوزراء عن إجازة رأس السنة الميلادية المقررة يوم 1 يناير 2026، ووفقا لأجندة مجلس الوزراء لـ الإجازات الرسمية لعام 2025، فلم تشمل إجازة يوم 1 يناير، بل بدأت أول إجازة رسمية يوم 7 يناير وهي إجازة عيد الميلاد للمسيحيين، وبذلك فإن رأس السنة الميلادية ليس إجازة رسمية في مصر.

موعد رأس السنة

ويكون موعد رأس السنة الميلادية 2026 يوم الخميس 1 يناير 2026، لكنه لن يكون إجازة في المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات، لكن بعض القطاعات الخاصة تمنح هذا اليوم إجازة للموظفين، لكن لا يطبق ذلك على كافة مؤسسات الدولة إلا إذا صدر قرار رسمي من مجلس الوزراء.

جدول الإجازات الرسمية 2026

تأتي مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2026 على النحو التالي:

إجازات شهر يناير 2026

ـ الأربعاء 7 يناير: إجازة عيد الميلاد الشرقي.

ـ الاثنين 19 يناير: إجازة عيد الغطاس.

ـ الخميس 29 يناير: إجازة العيد القومي للثورة والشرطة.

إجازات شهر مارس 2026

ـ الخميس 19 مارس: وقفة عيد الفطر المبارك.

ـ الجمعة 20 - الأحد 22 مارس: إجازة عيد الفطر.

إجازات شهر أبريل 2026

ـ الأحد 5 أبريل: إجازة أحد الشعانين.

ـ الخميس 9 - الاثنين 13 أبريل: الأسبوع المقدس.

ـ الاثنين 13 أبريل: إجازة شم النسيم.

إجازات شهر مايو 2026

ـ السبت 25 مايو: إجازة عيد تحرير سيناء.

ـ الجمعة 1 مايو: إجازة عيد العمال.

ـ الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى.

ـ السبت 30 مايو: إجازة عيد الأضحى.

إجازات يونيو 2026

ـ الخميس 18 يونيو: رأس السنة الهجرية.

إجازات شهر يوليو

ـ الخميس 2 يوليو: عيد ثورة 30 يونيو.

ـ الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو.

إجازات شهر أغسطس 2026

ـ الثلاثاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

إجازات شهر أكتوبر

ـ الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.