ناقد : خريطة رأس السنة أفضل أدوار ريهام عبد الغفور في السينما

اشاد الناقد الكبير محمود عبد الشكور ، باداء الفنانة ريهام عبد الغفور ضمن احداث فيلم"خريطة رأس السنة".

وقال محمود عبد الشكور : أفضل أدوار ريهام عبد الغفور في السينما ، هذه الموهوبة تفاجئنا دوما، وهذه المرة تلعب برهافة وبراءة شخصية بيبة المصابة بمتلازمة داون.



وتابع محمود عبد الشكور : تغيرت ملامح وجهها، وهيئتها، ومشيتها، ولكنها مازالت تمتلك عقلا جميلا، وقلبا من ذهب، واحساسا عاليا بالحياة وبالناس وبالمعنى، وبالعطاء غير المحدود لمن تحب .

عندي ملاحظات أساسية على بناء الفيلم، ولكني أقدر جدا كل من يحاول تقديم تجربة مختلفة.



ويعرض لريهام عبد الغفور حاليًا مسلسل" سنجل ماذر فاذر".

قصة وأبطال مسلسل «سنجل فاذر ماذر»

وتدور أحداثه فى إطار دراما إنسانية، تتقاطع فيها قصص الحب والخيبة والطموح، حيث يتتبع المسلسل حياة شخصيات تبحث عن الحب والفرصة الثانية، بينما تطاردهم أخطاء الماضي.

مسلسل "سينجل ماذر فاذر"، يضم فى بطولته مجموعة مميزة من نجوم الوسط الفنى، أبرزهم: الفنانة ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، هنادى مهنا، محمد الكيلانى، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلى، إنجى وجدان، شيرى ممدوح، أحمد رضوان وآخرين.