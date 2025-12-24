في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للفنانة ريهام عبد الغفور أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة»، بشكل مسيء، وهو ما أستدعى تدخل نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، عقب تعرض الفنانة لانتقادات كبيرة.

ملابس ريهام عبد الغفور تثير الجدل

احتلت الفنانة ريهام عبد الغفور تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حالة الجدل الذي تسببت فيها صور من جلستها في العرض الخاص لفيلم خريطة رإس السنة، حيث ظهرت ريهام بفستان قصير وكانت تضع «رجل على رجل»، وفوجئت بكاميرات المصورين وكاميرات المحمول فور إضاءة القاعة.

وتعرضت الفنانة ريهام عبد الغفور لموجة شديدة من الانتقاد، بينما أكد البعض أن الخطأ عند من سلط كاميرته ليختلس صورة تسيء للفنان دون رغبته، وهو ما خلق حالة من الجدل بين منتقد للفنانة ومنتقدي المصورين.

ريهام عبد الغفور: كان يوم أسود

علقَت الفنانة ريهام عبدالغفور، علي تداول صور لها عبر السوشيال ميديا بشكل غير لائق خلال العرض الخاص لفيلمها «خريطة رأس السنة».

وكتبت ريهام عبدالغفور من خلال حسابها الشخصي فيس بوك، قائلة: «كان يوم أسود لما بقى في تليفونات بكاميرات، إدَت الفرصة لشوية كائنات حقيرة تتغذى على أهداف رخيصة».

أشرف زكي يهدد بملاحقة الصفحات المشبوهة

أكدت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، أنها لن تتهاون مع أي صفحات غير مسؤولة تقوم بتشويه سمعة مصر أو الإساءة إلى الفنانين المصريين، من خلال التقاط الصور أو مقاطع الفيديو دون إذن ونشرها بصورة مسيئة أو خارج سياقها، مشددة على أن النقابة بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في تلك الوقائع.

وأشار النقيب إلى أن ما حدث مؤخرًا، وعلى رأسه الواقعة التي طالت النجمة ريهام عبد الغفور، يُعد تجاوزًا صارخًا وغير مقبول، ويمثل إساءة مباشرة لصورة الفن المصري ومكانته.

وأكد النقيب أشرف زكي، في بيان، قائلًا: «لن أترك من فعل ذلك، وسأواجه هذه التجاوزات بالقانون دون تهاون أو مجاملة»، موضحًا أن النقابة ستلاحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج محتوى مسيء، سواء كانوا أفرادًا أو صفحات أو منصات رقمية.

دعوة للتضامن بين الإعلام الشريف ونقابة الممثلين

ووجّه نقيب المهن التمثيلية دعوة صريحة إلى أصحاب المواقع والمؤسسات الصحفية والجهات الإعلامية الشريفة للتضامن مع النقابة، والوقوف بحزم أمام هذه الممارسات غير المهنية، والعمل على وقف هذا الانفلات الذي يضر بالمهنة وبسمعة الدولة المصرية.

وشددت النقابة على أن حرية الإعلام لا تعني الفوضى أو انتهاك الخصوصية، مؤكدة استمرارها في حماية أعضائها والدفاع عن كرامتهم بكل السبل القانونية، واتخاذ موقف صارم تجاه أي إساءة حالية أو مستقبلية.