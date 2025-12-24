قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قليل.. مضيفة طيران التجمع أمام محكمة النقض لاتهامها بإنهاء حياة طفلتها
المونوريل يبدأ استقبال الركاب الأسبوع القادم.. 22 محطة وأسعار تذاكر تناسب جميع الركاب
باق أسبوع.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بوتين يلتقي وزيري خارجية ودفاع سوريا في موسكو لبحث التعاون العسكري
ملابس البالة في مصر.. من طوق نجاة للمستهلك في زمن الغلاء إلى بوابة تهريب تضرب الصناعة الوطنية وتحرم الدولة من مليارات الجمارك
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
تردّد القنوات المجانية الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في كأس أمم أفريقيا 2025
النقل: ندرس مد الخط الرابع للمترو إلى ميدان الحصري استجابة لاحتياجات المنطقة
أجواء شديدة البرودة.. الطقس اليوم: سحب مُنخفضة تغطّي بعض المحافظات بينها القاهرة الكبرى
الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم
مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات
كيف تعامل القانون مع جرائم نقل البيانات الشخصية لدولة أجنبية .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

يهتم عبد الغفور
يهتم عبد الغفور
منار نور

علقت الفنانة ريهام عبدالغفور، علي تداول صور لها عبر السوشيال ميديا بشكل غير لائق  خلال العرض الخاص لفيلمها.

وكتبت ريهام عبدالغفور من خلال حسابها الشخصي فيس بوك : «كان يوم أسود لما بقى في تليفونات بكاميرات، إدت الفرصة لشوية كائنات حقيرة تتغذى على أهداف رخيصة».


يأتي ذلك بالتزامن مع بيان حاسم أصدرته نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، شددت فيه على عدم التهاون مع أي صفحات غير مسؤولة تتعمد الإساءة إلى الفنانين المصريين أو تشويه صورة مصر، من خلال تصويرهم أو نشر مقاطع فيديو لهم دون الحصول على إذن، وبأسلوب مسيء.
 

وأكدت النقابة أن ما جرى مؤخرًا، وفي مقدّمته الواقعة التي تعرضت لها الفنانة ريهام عبدالغفور، يُعد تجاوزًا غير مقبول وإساءة مباشرة للفن المصري، مشيرة إلى بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، مع ملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أي محتوى مسيء.

ريهام عبد الغفور ازمة ريهام عبد الغفور نقابة المهندالتمثيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. تحرك أسعار الدواجن في الأسواق

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

وزير التعليم

حافز التدريس .. وزير التعليم يكشف جهود تحسين رواتب المعلمين

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

ترشيحاتنا

شوربة الكوسة والبطاطس

طريقة عمل شوربة الكوسة والبطاطس

الكلى

10 علامات تدل على أمراض الكلى

الانفلونزا

زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة للحماية من نزلات البرد .. تعرف عليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد