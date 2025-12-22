تامر نادي مخرج "سنجل ماذر فاذر": العمل يناقش التعايش بين المطلقين

انطلق عرض عرض الدراما الإجتماعية "سنجل ماذر فاذر"، من بطولة ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، هنادي مهنا، محمد كيلاني، حنان سليمان، والطفل آسر أحمد وآخرين، ومن تأليف تامر نادي، نجلاء الحديني، وإخراج تامر نادي،



المخرج تامر نادي صرح أن فكرة العمل تناقش بموضوعية فكرة التعايش بين الأزواج في حال الطلاق، وكيف يتحول الشخص إلي "سنجل" وما هي عواقب هذا القرار وكيف سيصبح الأطفال ضحية لهذا الوضع الجديد، لأن الإنفصال لا يجب أن يتحول إلي فوضي بل على كل شخص أن يتحمل مسؤولية قراره.



قال تامر نادي في تصريحات خاصة أنه إستوحي فكرة العمل من الكثير من التجارب التي صادفها والأفكار التي تغيرت في المجتمع في التعامل مع الزواج وإرتفاع مُعدلات الطلاق بصورة كبيرة، وأشار إلي أنه فضل أن يُناقش الفكرة في إطار كوميدي إجتماعي وحاولنا الإبتعاد عن الإطار الدرامي المُباشر خاصة أن هناك خط بسيط جدا يفصل بين كل إطار، وأكد تامر أنه يعمل لأول مرة مع أبطال العمل وكانت هناك مشاريع أخري في سنوات سابقة لم تتم قيد التحضير مع ريهام وشريف، والفرصة جاءت في هذا المُسلسل.



وتابع نادي أنه يفضل دائما أن يقدم الموضوع الذي يُناقشه في عدد حلقات قصير مُحدد تساعد المُخرج على توصيل أفكاره على عكس المُسلسلات الطويلة التي تحتاج لنوعية من الموضوعات التي تشغل حقبات زمنية مختلفة، وأوضح أن المُخرج عندما يشارك في الكتابة شيء إيجابي جداً لأنه يري دائما الصورة أثناء الكتابة ويُحدد القابلية للتنفيذ بالإضافة إلي قدرة المُخرج على ضبط إيقاع الحلقات وتوازن الصورة مع المحتوي.



وأشار تامر نادي أنه يفضل دائما التصوير الواقعي في الأماكن الحقيقية ويحاول في كثير من الأوقات التصوير في الشوارع والأحياء العتيقة على الرغم من صعوبة ذلك، وقال أن مسلسل "سنجل ماذر فاذر" تم التحضير له من فترة طويلة مع “الصباح” وبسبب الإنشغال بمُسلسلات أخري تأجل أكثر من مرة، ووعد تامر أن يجد المُشاهد في هذا العمل الكثير من المتعة والأفكار التي تجعله مستمتع بالمُشاهدة.



وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي رومانسي حول الزوجان شريف و سلمى اللذان إنفصلا بعد زواج دام ثمان سنوات، ويعيش كل منهما حياته وعالمه، ولكنهما يتفقان على رعاية ابنهم مالك، وفجأة يتحول كل منهم بالصدفة إلي تريند علي السوشيال ميديا فتنقلب الأحداث في إطار من التشويق والكوميديا الإجتماعية الراقية.

