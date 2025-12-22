قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
الجبهة الوطنية يوافق على تعديلات قانون المهن الرياضية بالشيوخ
مصرع جنرال روسي رفيع المستوى في انفجار سيارة بموسكو
هدية رمضان للمواطنين.. تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن واستقرار الأسواق
جيبوها من أغادير.. ماذا قال هاني أبوريدة لـ منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟
تامر نادي مخرج "سنجل ماذر فاذر": العمل يناقش التعايش بين المطلقين

محمد نبيل

انطلق عرض عرض الدراما الإجتماعية "سنجل ماذر فاذر"، من بطولة  ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، هنادي مهنا، محمد كيلاني، حنان سليمان، والطفل آسر أحمد وآخرين، ومن تأليف تامر نادي، نجلاء الحديني، وإخراج تامر نادي، 

المخرج تامر نادي صرح أن فكرة العمل تناقش بموضوعية فكرة التعايش بين الأزواج في حال الطلاق، وكيف يتحول الشخص إلي "سنجل" وما هي عواقب هذا القرار وكيف سيصبح الأطفال ضحية لهذا الوضع الجديد، لأن الإنفصال لا يجب أن يتحول إلي فوضي بل على كل شخص أن يتحمل مسؤولية قراره.

قال تامر نادي في تصريحات خاصة أنه إستوحي فكرة العمل من الكثير من التجارب التي صادفها والأفكار التي تغيرت في المجتمع في التعامل مع الزواج وإرتفاع مُعدلات الطلاق بصورة كبيرة، وأشار إلي أنه فضل أن يُناقش الفكرة في إطار كوميدي إجتماعي وحاولنا الإبتعاد عن الإطار الدرامي المُباشر خاصة أن هناك خط بسيط جدا يفصل بين كل إطار، وأكد تامر أنه يعمل لأول مرة مع أبطال العمل وكانت هناك مشاريع أخري في سنوات سابقة لم تتم قيد التحضير مع ريهام وشريف، والفرصة جاءت في هذا المُسلسل. 

وتابع نادي أنه يفضل دائما أن يقدم الموضوع الذي يُناقشه في عدد حلقات قصير مُحدد تساعد المُخرج على توصيل أفكاره على عكس المُسلسلات الطويلة التي تحتاج لنوعية من الموضوعات التي تشغل حقبات زمنية مختلفة، وأوضح أن المُخرج عندما يشارك في الكتابة شيء إيجابي جداً لأنه يري دائما الصورة أثناء الكتابة ويُحدد القابلية للتنفيذ بالإضافة إلي قدرة المُخرج على ضبط إيقاع الحلقات وتوازن الصورة مع المحتوي.

وأشار تامر نادي أنه يفضل دائما التصوير الواقعي في الأماكن الحقيقية ويحاول في كثير من الأوقات التصوير في الشوارع والأحياء العتيقة على الرغم من صعوبة ذلك، وقال أن مسلسل "سنجل ماذر فاذر" تم التحضير له من فترة طويلة مع “الصباح” وبسبب الإنشغال بمُسلسلات أخري تأجل أكثر من مرة، ووعد تامر أن يجد المُشاهد في هذا العمل الكثير من المتعة والأفكار التي تجعله مستمتع بالمُشاهدة.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي رومانسي حول الزوجان شريف و سلمى اللذان إنفصلا بعد زواج دام ثمان سنوات، ويعيش كل منهما حياته وعالمه، ولكنهما يتفقان على رعاية  ابنهم مالك، وفجأة يتحول كل منهم بالصدفة إلي تريند علي السوشيال ميديا فتنقلب الأحداث في إطار من التشويق والكوميديا الإجتماعية الراقية.
 

