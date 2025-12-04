ريهام عبد الغفور تحصد تكريمًا خاصًا من مهرجان Tony Curtis عن دورها في «خريطة رأس السنة»

حصد فيلم “خريطة رأس السنة” جائزة تقديرية في مهرجان Tony Curtis الدولي بالمجر، في إنجاز جديد لصناع العمل.

وتألقت الفنانة ريهام عبد الغفور خلال فعاليات المهرجان، حيث نالت تكريمًا خاصًا عن دورها المميز في الفيلم.

ويواصل الفيلم تحقيق حضور دولي لافت قبل طرحه رسميًا في دور العرض المصرية، إذ ينتظر الجمهور مشاهدته بداية من 24 ديسمبر في جميع السينمات.



وكانت الشركة المنتجة لفيلم "خريطة رأس السنة"، بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، قد طرحت الإعلان الرسمي للعمل، استعدادًا لطرحه في دور السينما يوم 24 ديسمبر المقبل.

وظهرت ريهام عبد الغفور في الإعلان بإطلالة مختلفة، حيث تقدم شخصية سيدة من ذوي متلازمة داون.

وتدور أحداث الفيلم حول امرأة مصابة بمتلازمة داون تنطلق في رحلة شاقة عبر أوروبا بصحبة ابن شقيقتها، للبحث عن والدته التي تختفي عقب وفاة والده المفاجئة، لتدخل في سلسلة من المواقف التي تتجاوز قدراتها وتكشف جوانب إنسانية عميقة.

يشارك في بطولة الفيلم: ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح، أسماء أبو اليزيد، هنادي مهنا، والفنان الصاعد آسر، وهو من تأليف يوسف وجدي، إخراج رامي الجندي، وإنتاج أحمد حمدي.