الدقهلية: 1613 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية في كفر المحمدية

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية كفر المحمدية مركز ميت غمر على مدار يومين، حيث استفاد منها 1613 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا، وأكد المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومي 1,2 ديسمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

وقال إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1613 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 8 عيادات، منهم 7 عيادات متنقلة، أجرت الكشف على 234 باطنة، أطفال 249، جراحة 55، أسنان 64، رمد 102، نسا وتنمية الأسرة 96، جلدية 155، عظام 186.

كما قامت القافلة بإجراء 111أشعة عادية وموجات صوتية، الكشف المبكر عن الضغط والسكر 190، فحص معمل الدم والطفيليات171، ندوات تثقيفية 60 ندوة استفاد منها 800 متردد، وتم إحالة 3 حالات للمستشفيات.