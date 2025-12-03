بالأسماء .. ارتفاع عدد ضحايا حريق منزل بالدقهلية إلى 3 متوفين و9 مصابين |صور

ارتفع عدد المتوفين بحريق منزل بسوق الخواجات إلى ثلاثة أشخاص، بعد وفاة كل من: محمد أحمد السيد، 37 عامًا. على محمد مصطفى، 43 عامًا، مقيم شبرا بدين. رأفت ماهر محمد، 23 عامًا، مقيم المنصورة، متأثرين بإصاباتهم في الحريق.

كما ارتفع عدد المصابين إلى تسعة أشخاص، بينهم:

عزت مجدي عزت، 22 عامًا، تعرض لاختناق. أحلام محمد الشويحي، 80 عامًا، مقيمة المنصورة، إصابتها كسر بالساعد الأيسر. إبراهيم صلاح عبد الجيد، 40 عامًا، مقيم سمنود غربية، فرد دفاع مدني، إصابته اختناق وحرق من الدرجة الأولى باليد. محمد محمود رجب، 30 عامًا، مقيم شارع عبد السلام عارف، المنصورة، تعرض لاختناق. دنيا مجدي محمد، 23 عامًا، مقيمة المنصورة، إصابتها اختناق. أحمد سمير فاروق، 17 عامًا، مقيم الحسينية، المنصورة، إصابته اختناق.

كريم محمد المغربي، 19 عامًا، مقيم شارع بورسعيد، المنصورة، إصابته اختناق.

تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى الطوارئ، فيما تم علاج آخرين في مكان البلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وكان الحريق قد شب في أحد المنازل المكونة من 3 طوابق بشارع بورسعيد، سوق الخواجات بالمنصورة، محافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب الحريق، والذي أسفر عن وقوع الإصابات السابقة.