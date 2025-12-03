قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون عربي صيني.. «العربية للتصنيع» تُصنّع أجزاءً من طائرة «رافال» وتشارك في إنشاء خطوط دفاعية جديدة|صو
الطائرة رافال
كريم الخطيب

تشارك الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025.

يأتي ذلك ضمن جناح جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 1-4 ديسمبر 2025، وذلك بإجمالي 57 منتجاً منهم 18 منتجاً جديداً يعرض لأول مرة، بالإضافة إلي 9 منتجات من القوات المسلحة.

تصنيع أجزاء من طائرة "رافال" الفرنسية

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، خلال مشاركتها في فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، عن بدء تصنيع أجزاء من طائرة "رافال" الفرنسية داخل مصانعها للمرة الأولى.

ويمثل هذا التطور إنجازا استراتيجيا جديدا لمصر في مجال الصناعات الجوية، بعد اعتماد شركة "داسو" الفرنسية رسميا مصانع الهيئة كسلسلة إمداد عالمية لتصنيع أجزاء طائرات متعددة، وهو ما يعكس الثقة الدولية في الجودة والتكنولوجيا المصرية.

توطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية

وأكدت الهيئة العربية للتصنيع، أن هذا التعاون يفتح الباب أمام توسع أكبر في مجال تصنيع مكونات الطائرات وتوطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية المتقدمة داخل مصر، بما يدعم خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات العسكرية.


توسع آفاق التعاون المشترك مع الأشقاء العرب والصينيين

أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف "رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مشاركة الهبئة في معرض إيديكس2025، فرصة هامة لتعزيز أوجه التعاون والتوسع في الشراكات مع الدول العربية الشقيقة والصديقة .

إنشاء خطوط انتاج جديدة

وفي سياق فعاليات للمعرض، وقعت الهيئة العربية للتصنيع في اليوم الأول مذكرة للتفاهم مع شركة القلعة رد فلاج الإماراتية الصينية،  حيث أعرب  اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية، موضحا أنه تم دراسة و بحث  تأسيس ضخ استثمارات لإنشاء خطوط انتاج جديدة في العديد من الصناعات الدفاعية المختلفة، وتعزيز التصدير  للدول العربية والأفريقية الشقيقة والصديقة.

وفي سياق متصل، أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " أن العقد الذي تم توقيعه اليوم هو استمرار للتعاون المشترك في مجالات صناعية أخرى مع شركة  القلعة رد فلاج الإماراتية الصينية، لافتا أن الهيئة العربية للتصنيع، تتطلع لتعزيز الشراكة مع الأشقاء العرب وتحقيق التكامل الصناعي والإقتصادي في الصناعات الدفاعية والمدنية من خلال استغلال الإمكانيات التصنيعية والموارد الاقتصادية المتوفرة بدول المنطقة العربية.

من جانبهم، أعرب كبار مسئولي شركة القلعة رد فلاج الإماراتية الصينية، عن تقديرهم لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيدين بإستراتيجية الهيئة  العربية للتصنيع القائمة على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي، ومعربين عن تطلعهم لتعزيز الشراكة مع الهيئة في العديد من مجالات الصناعة المختلفة وفتح منافذ جديدة للتصدير.

