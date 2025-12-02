مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

تستمر فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة لمعرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2025 والذي يقام في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر بأرض المعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

وتفقد "صدى البلد" جناح مجمع الصناعات الهندسية التابع لإدارة المركبات للقوات المسلحة حيث عرض المجمع نماذج حديثة ومتطورة لعائلة المدرعة "تمساح"، حيث تتميز جميع المدرعات بأنها مزودة بمنصات إطلاق ذاتية الحركة مثبت عليها رشاشات بأعيرة مختلفة، علاوة على أجهزة رؤية ليلية، وتم إنتاج هذه المركبات بالقدرات التصنيعية لمجمع الصناعات الهندسية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

تمساح 1

المدرعة تمساح 1 هي 4*4 وهي ناقلة جنود تبلغ حمولة الأفراد فيها 8 أشخاص، وتمتلك المدرعة إطارات ذات نظام نفخ ذاتي، و3 كاميرات مراقبة خارجية وكاميرا للرؤية الليلية وشاشة أمامية 9 بوصة ومكيف هواء خدمة شاقة، وتشبه المدرعة حرف الـ V المُشتت للإنفجارات، حيث تصنف من فئة المركبات "المقاومة للألغام والعبوات الناسفة، كما أنها مصنعة على شاسيه من شركة "أورال Ural" الروسية.

ويمكن للمدرعة أن تكون ناقلة أفراد مدرعة مٌزودة ببرج لرامي الرشاش أو مركبة إسعاف مُجهّزة أو مركبة حرب إلكترونية لأغراض الأعاقة والشوشرة اللاسلكية، وذلك حسب الرغبة، مما يعطيها مميزات كثيرة، كما أن المدرعة مزودة أيضا بمحطة مُسلّحة عاملة بالتحكم عن بعد تحوي رشاش.

ويبلغ طول المدرعة 6 متر وعرضها 2.45 متر، وارتفاعها بدون البرج القتالي 2.6 متر، ووزنها الكلي بدون حمولة 11.1 طن، وبالحمولة 13.3 طن، كما تبلغ السرعة القصوى للمدرعة 80 كم / س، والمدى الأقصى لها 600 كم / س، وهي مزودة بمحرك ديزل 6 سلندر V6 ذو تبريد مائي، يولد قوة قدرها 230 حصان على 2100 لفة / د، مع ناقل حركة يدوي ذو 5 سرعات أمامية و1 خلفية مع ناقل حركة إضافي ذو سرعتين.

ويبلغ مستوى حماية المدرعة من الألغام Stanag 4 مع إمكانية إضافة مقاعد مضادة للصدمات الإنفجارية وأرضية ماصة للصدمات، ويصل مستوى الحماية البالستية للبدن والزجاج والبرج القتالي إلى BR7 المضاد للطلقات الخارقة للدروع، وتوجد 8 مزاغل جانبية وخلفية لإطلاق النار من داخل المدرعة.

المدرعة تمساح 1

المدرعة تمساح 1

تمساح 2

المدرعة تمساح 2 هي ناقلة جنود تبلغ حمولة الأفراد فيها إلى 10 أشخاص، كما تمتلك المدرعة إطارات ذات نظام نفخ ذاتي، و3 كاميرات مراقبة خارجية وكاميرا للرؤية الليلية وشاشة أمامية 9 بوصة ومكيف هواء خدمة شاقة، كما أنها مدرعة 6*6 وتصنف من فئة المركبات "المقاومة للألغام والعبوات الناسفة وهي مصنعة على شاسيه من شركة "أورال - Ural" الروسية.

ويبلغ طول المدرعة نحو 7.44 متر ويبلغ عرضها 2.45 متر، وارتفاعها بدون البرج القتالي 2.6 متر، ووزنها الكلي بدون حمولة 11.1 طن، وبالحمولة 13.8 طن، كما تبلغ السرعة القصوى لها 80 كم/ س، والمدى الأقصى لها 600 كم / س، وهي مزودة بمحرك ديزل 6 سلندر V6 ذو تبريد مائي، يولد قوة قدرها 230 حصان على 2100 لفة / د، مع ناقل حركة يدوي ذو 5 سرعات أمامية و1 خلفية مع ناقل حركة إضافي ذو سرعتين.

والمدرعة تمساح 2 مزودة بمستوى الحماية ضد الألغام stanag 4 كذلك مستوى الحماية الباليستية BR7، كذلك مقاعد للحماية من الصدمة الإنفجارية و10 مزاغل جانبية وخلفية لإطلاق النار وداعم للكاوتشات، كما يمكن إضافة قاعدة للسلاح طبقا للنوع، وأرضية ماصة للصدمات، كما يوجد على سطح المدرعة برجين لقاعدتين سلاح طبقا لنوع المهمة.

تمساح 3

المدرعة تمساح 3 هي ناقلة أفراد 4*4 ، و يبلغ طاقمها 6 أفراد ويوجد بها 3 كاميرات مراقبة خارجية وكاميرا للرؤية الليلة وشاشة أمامية 9 بوصة، كما يمكن إضافة إليه قاعدة سلاح طبقا للنوع وأرضية ماصة للصدمات، كما أنها مزودة بمستوى الحماية الباليستية BR6، كذلك مقاعد للحماية من الصدمة الأنفجارية و5 مزاغل جانبية لإطلاق النار وخلفية وداعم للكاوتشات، ويبلغ الوزن الكلي للمدرعة 6.4 طن، وارتفاعها 2.250 متر وعرض 2.220 متر ، وأقصى سرعة لها 125 كيلومتر بمدى يصل إلى 442 كيلو متر.

تمساح 3 "بيك أب"

المدرعة تمساح 3 بيك أب هي ناقلة أفراد 4*4 تكتيكية خفيفة، مُصممة لمهام الدورية والمراقبة والعمليات الخاصة، وهي مبنية على شاسيه مركبات "هامفي - Humvee" من شركة "AM General" الأمريكية، حيث أنها مزودة بمستوى الحماية الباليستية BR6، كذلك مقاعد للحماية من الصدمة الأنفجارية و4 مزاغل جانبية وخلفية وداعم للكاوتشات، وبرج حماية 360 درجة لرامي الرشاش.

كما يوجد 3 كاميرات مراقبة خارجية وكاميرا للرؤية الليلية و2 شاشة أمامية 9 بوصة ومكيف هواء خدمة شاقة، ويبلغ طاقمها 4 أفراد، ويبلغ الوزن الكلي لها 6.4 طن وارتفاع2.25 متر وعرض 2.20 متر، وأقصى سرعة لها 125 كيلومتر وتستطيع أن تقطع مسافة 442 كيلومتر.

تمساح 4

المدرعة تمساح4 هي ناقلة أفراد 4*4 ويبلغ طاقمها 8 أفراد وهي مبنية بدون شاسيه، ويوجد بها 3 كاميرات مراقبة خارجية وكاميرا للرؤية الليلة وشاشة أمامية 9 بوصة، كما يوجد بها مستوى الحماية الباليستية BR6، ومقاعد للحماية من الصدمة الإنفجارية وداعم للكاوتشات.

كما تحتوي المدرعة على نظام GPS وقاعدة للسلاح - rces ، ودهان عسكري، كما يبلغ الوزن الكلي للمدرعة 15 طن، وأقصى ارتفاع لها 2.7 متر، بعرض 2.5 متر وبطول 6.280 متر، كما أن أقصى مسافة لها 500 كيلومتر بسرعة 95 كيلومتر / الساعة، كما تصميم المركبة بالتعاون مع شركة "مرسيدس" الألمانية على شاسية "مرسيدس 4*4".

تمساح 4

تمساح 5

المدرعة تمساح 5 هي ناقلة أفراد 4*4، وهي مبنية علي شاسيه لاند كروزر، ويبلغ عدد طاقم المدرعة 4 أفراد، كما أن أقصى سرعة لها يبلغ 180 كم /ساعة ويوجد بها قاعدة سلاح طبقا للنوع، كما يوجد بها مستوى الحماية الباليستية BR6، ويوجد مقاعد للحماية من الصدمة الانفجارية وداعم للكاوتشات ومكيف هواء خدمة شاقة.

تمساح 6

المدرعة تمساح 6 هي ناقلة أفراد 4*4 يبلغ عدد طاقم المدرعة 9 أفراد ، كما أن أقصى سرعة لها يبلغ 85 كم /ساعة كما أن أقصى مسافة للرحلة 500 كيلومتر، ويوجد بها قاعدة سلاح طبقا للنوع ، كما يوجد بها مستوى الحماية الباليستية BR6 UPGADABLE، كما يوجد بها حماية ضد الألغام ومقاعد للحماية من الصدمة الانفجارية وداعم للكاوتشات ومكيف هواء وكاميرات مراقبة خارجية وكاميرا للرؤية الليلية وشاشات للقيادة ولنظام المراقبة، كما تصميمها بالتعاون مع شركة أمريكية.

تمساح 6

أتوبيس تمساح المدرع

أتوبيس تمساح المدرع 6*6 يستطيع أن يحمل حتى 26 فرد، كما يوجد به شبكة حماية ضد قذاف "أر بي جي" وحماية ضد الألغام، ويتميز بمستوى الحماية البالستية PR6، والحماية ضد الالغام، كذلك يوجد به تكيف خدمة شاقة.

الأتوبيس السياحي المدرع 4*6 تبلغ سرعته 90 كيلومتر بحد أقصى مسافة 500 كيلومتر، ما يوجد بها مستوى الحماية الباليستية BR6، ومستوى الحماية ضد الألغام، ويجد به كاميرا خلفية وكاميرتين رؤية داخلية وشاشة عرض كبيرة للركاب ويبلغ عدد ركابه 39 فرد، ويبلغ وزن الأتوبيس المدرع 33 طن، بارتفاع 3.650 متر، وعرض 2.50 متر بطول 10.40 متر ويمكنه حمل حتى 39 فرد.

الأتوبيس السياحي المدرع

الأتوبيس السياحي المدرع

الأتوبيس السياحي المدرع

المركبة التمساح الخفيفة

المركبة تمساحالخفيفة هي ناقلة أفراد 4*4، ويبلغ عدد طاقمها 5 أفراد، كما أن أقصى سرعة لها يبلغ 165كم /ساعة أقصى مسافة لها 650 كيلومتر، ويوجد بها قاعدة سلاح طبقا للنوع ، كما يوجد بها مستوى الحماية الباليستية BR6، كما يوجد بها 3 مزاغل جانبية وخلفية ومكيف هواء خدمة شاقة.

التمساح "شيربا"

المدرعة شيربا هي ناقلة أفراد 4*4، ويبلغ عدد طاقمها 6 أفراد، كما أن أقصى سرعة لها يبلغ 100كم/ساعة وأقصى مسافة لها 800 كيلومتر، ويوجد بها قاعدة سلاح طبقا للنوع ، كما يوجد بها مستوى الحماية الباليستية BR6، كما يوجد بها 7 مزاغل جانبية وخلفية ومكيف هواء خدمة شاقة، كما أن "شيربا" هي مصرية الصنع وتم تصميمها بالتعاون مع شركة فرنسية على شاسية "رينو 4*4".

ناقلة الدبابات والمدرعات

كما يقوم مجمع الصناعات الهندسية التابعة لإدارة المركبات بالقوات المسلحة، بإنتاج ناقلات قادرة على حمل الدبابات والمدرعات والأسلحة الثقيلة بمختلف أنواعها، ويبلغ طول الناقلة أكثر من 15 متر ويمكنها حمل حتى 50 طن ويوجد بها أنظمة أمان متعددة.

مقاعد للحماية من الموجة الإنفجارية

كما نجح مجمع الصناعات الهندسية التابعة لإدارة المركبات بالقوات المسلحة في إنتاج مقاعد للحماية من الموجة الإنفجارية، مصمم طبقا للموصفات القياسية NATO AEP - 55 STANDEARD K ، كما أنها تحقق مستوى الحماية stanag 4569 ، وصممت للحماية من الموجة الإنفجارية طبقا للمستويات القياسية ، ويتم تثبيتها على أجناب المركبة كما أنها قابلة للإنطواء ومزودة بحزام أمان رباعي النقاط ومخدع رأس قابل للضبط.

يذكر أن معرض إيديكس 2025 يضم عدد من كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.