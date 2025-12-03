محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حريق نشب بسوق الخواجات

قدم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واجب العزاء لأسر الضحايا الخمسة في حريق سوق "الخواجات" بالمنصورة، حيث توجه المحافظ إلى قرية "شبرا بدين" لتقديم العزاء في وفاة كُلٍ من علي محمد مصطفى الطنطاوي وابنه ماجد.

كما قدم العزاء بالسرادق المقام أمام نادي الزراعيين بالمنصورة، في وفاة محمد أحمد السيد نخلة، ورأفت ماهر محمد صيام، ثم توجه لتقديم العزاء في وفاة أدهم مصطفى صالح البنا بشارع بورسعيد .

وأعرب المحافظ عن حزنه البالغ لفقدان هؤلاء الشباب، داعيًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما وَجَّه المحافظ خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يجبر مصابهم، ويعوضهم خيرًا، ويجعل صبرهم واحتسابهم في ميزان حسناتهم.