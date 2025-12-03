وزير الإنتاج الحربي: استطعنا أن نكون جهة تُدر أرباحًا للدولة ونصدّر للخارج |فيديو

أكد وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي، محمد صلاح الدين، أن الخبرات المتراكمة داخل مؤسسات الإنتاج الحربي على مدار سنوات طويلة منحت مصر قدرة واسعة على التصنيع والتنمية في مختلف المجالات.





وقال إن الوزارة تعتمد على كوادر مصرية عالية الكفاءة، قادرة على الابتكار ورفع مستوى التصنيع المحلي.



وأوضح خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا في تصنيع المدرعات، مشيرًا إلى أن ثلاث جهات تتولى مسؤولية هذا القطاع وهي: وزارة الإنتاج الحربي، ومجمع الصناعات، والهيئة العربية للتصنيع.



وأشار إلى أن الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة، وحوّل الوزارة إلى جهة داعمة للدولة عبر توفير العملة الأجنبية وزيادة حجم الصادرات، إلى جانب رفد الخزانة العامة بالضرائب والعوائد الناتجة عن التوسع الصناعي.