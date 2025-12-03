شريف عامر: المسؤولون الإسرائيليون يتجاهلون عمدًا الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين

أكد الإعلامي شريف عامر أن السلوك الإسرائيلي، تاريخيًا وحتى اليوم، لا يتوقف عن كونه "محتلًا وقاتلًا وكاذبًا"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين يتجاهلون عمدًا نقاطًا أساسية، أبرزها الموقف المصري الثابت منذ عامين برفض أي شكل من التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، على قناة إم بي سي مصر، أن نتنياهو لا يتخلى عن نهجه القائم على الإخلال بالاتفاقيات والمراوغة، رغم إعلانه التمسك بـ"خطة ترامب للسلام"، بينما الواقع يشير إلى أن الأمور لا تسير في هذا الاتجاه.

وأضاف شريف عامر، أن اجتماع الكنيست الأخير كشف هذا التناقض بوضوح، إذ دعا نتنياهو للتصديق "المراسمية" على إعلان ترامب، لكنه لم يوقع شيئًا ولم يتقدم بخطوة فعلية، كما انسحبت كتلته الحاكمة من الجلسة بينما بقيت المعارضة فقط.

وأشار شريف عامر، إلى ما نشره معهد دولي مرموق في ستوكهولم يؤكد أن العالم يتجه نحو سباق محموم لشراء السلاح، "وكأن الحرب ستندلع غدًا"، معتبرًا أن ما يحدث لافت ومهم ويستوجب الانتباه.