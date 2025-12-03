وزير الإنتاج الحربي: تطوير مدفع 23 مم وتصنيع راجمة صواريخ لأول مرة محليا

كشف محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي عن نجاح الوزارة في تطوير مدفع مضاد للطائرات عيار 23 مم بعد تركيبه على مركبة لرفع كفاءته التشغيلية، مؤكدًا استمرار تطوير الأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية بما يواكب أحدث التقنيات.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تمكنت ولأول مرة من تصنيع راجمة أو قاذفة صواريخ محليًا، لافتًا إلى وجود دول لا ترغب في تقدم القدرات الصناعية المصرية، إلا أن العمل يتواصل بخطى ثابتة.



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتطوير راجمة الصواريخ بحيث تعمل بنظام كهربائي أو هيدروليكي.



وأكد على أن الوزارة تعمل «بما يرضي الله وبكامل الإمكانيات والدعم المتاح»، موضحًا أن الرئيس ألغى فكرة الإسناد المباشر لضمان الشفافية وزيادة الكفاءة في التنفيذ.



