خبرات متراكمة لعشرات السنين.. وزير الإنتاج الحربي: حققنا الاكتفاء الذاتي من المدرعات

أكد المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن ما وصلت إليه الصناعة العسكرية المصرية اليوم لم يأتي من فراغ، بل هو نتاج خبرات متراكمة لعشرات السنين داخل قطاع الإنتاج الحربي، موضحًا أن التجارب السابقة في تصنيع الدبابات والمدرعات، ومنها الـ M1A1 و"التمساح"، أسست قاعدة صلبة للقدرة على التطوير والتصنيع وإنتاج أجيال جديدة من المعدات.

وقال صلاح الدين خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن مصر نجحت بالفعل في تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع المدرعات، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء بجهود 3 جهات تعمل بتناغم كامل، وزارة الإنتاج الحربي، ومجمع الصناعات، والهيئة العربية للتصنيع، وهو ما يمثل نقلة كبيرة في مسار توطين الصناعة الثقيلة داخل الدولة.

إنتاج مدفع K9 من داخل المصانع المصرية

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الجانب الكوري لمس بنفسه القدرات الفنية والهندسية المصرية، وهو ما عزز الثقة بين الجانبين في مشروع إنتاج مدفع K9 من داخل المصانع المصرية، مضيفًا أن وفودًا كورية أكدت خلال اجتماعات حديثة رغبتها في تعميق التعاون وإدخال منتجات عسكرية جديدة للتصنيع المشترك.

الطائرات المسيرة «الدرونز»

وأضاف أن التعاون مع كوريا لا يقتصر على إنتاج المدفع فقط، بل يمتد إلى ذخائر وعيارات مختلفة، بالإضافة إلى مشروعات تخص الطائرات المسيرة «الدرونز» وغيرها من التقنيات العسكرية المتطورة، بما يعزز مكانة مصر في مجال الصناعات الدفاعية.

علامة تجارية "مصرية كورية"

وأشار إلى أن خروج مدفع K9 كمنتج يحمل علامة تجارية "مصرية كورية" يمثل وسامًا للصناعة الوطنية، موضحًا أن اعتماد الشركة الأم للمنتج المشترك يؤكد دقة الجودة والتزام المصانع المصرية بجميع معايير الإنتاج العالمية.