هبوط اضطراري لطائرة في مطار موسكو بعد اندلاع حريق بأحد محركاتها
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. القانون يفتح الباب للجمع بين معاشين دون حد أقصى
موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى
اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك
رسالة البابا تواضروس الروحية: "الله يهيئ الوعاء لثقل العطية"
ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: «لا أساس له في الواقع»
أبو العينين يهنئ محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بحصوله على ثقة الجمعية العمومية
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام الأربعاء
لتنفيذ المهام الثقيلة.. قائد القوات البحرية: نصنع قاطرتين بقوة شد تصل لـ 190 طنا
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
الله يؤجل ولا يهمل.. البابا يحدد 4 مفاهيم في الاستجابة المؤجلة
وزير الإنتاج الحربي: نتيح المنتج ونقوم بتطويره ونوفر أموال ونحرك عقول
خبرات متراكمة لعشرات السنين.. وزير الإنتاج الحربي: حققنا الاكتفاء الذاتي من المدرعات

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى
أكد المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن ما وصلت إليه الصناعة العسكرية المصرية اليوم لم يأتي من فراغ، بل هو نتاج خبرات متراكمة لعشرات السنين داخل قطاع الإنتاج الحربي، موضحًا أن التجارب السابقة في تصنيع الدبابات والمدرعات، ومنها الـ M1A1 و"التمساح"، أسست قاعدة صلبة للقدرة على التطوير والتصنيع وإنتاج أجيال جديدة من المعدات.

وقال صلاح الدين خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن مصر نجحت بالفعل في تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع المدرعات، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء بجهود 3 جهات تعمل بتناغم كامل، وزارة الإنتاج الحربي، ومجمع الصناعات، والهيئة العربية للتصنيع، وهو ما يمثل نقلة كبيرة في مسار توطين الصناعة الثقيلة داخل الدولة.

إنتاج مدفع K9 من داخل المصانع المصرية

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الجانب الكوري لمس بنفسه القدرات الفنية والهندسية المصرية، وهو ما عزز الثقة بين الجانبين في مشروع إنتاج مدفع K9 من داخل المصانع المصرية، مضيفًا أن وفودًا كورية أكدت خلال اجتماعات حديثة رغبتها في تعميق التعاون وإدخال منتجات عسكرية جديدة للتصنيع المشترك.

 الطائرات المسيرة «الدرونز»

وأضاف أن التعاون مع كوريا لا يقتصر على إنتاج المدفع فقط، بل يمتد إلى ذخائر وعيارات مختلفة، بالإضافة إلى مشروعات تخص الطائرات المسيرة «الدرونز» وغيرها من التقنيات العسكرية المتطورة، بما يعزز مكانة مصر في مجال الصناعات الدفاعية.

علامة تجارية "مصرية كورية"

وأشار إلى أن خروج مدفع K9 كمنتج يحمل علامة تجارية "مصرية كورية" يمثل وسامًا للصناعة الوطنية، موضحًا أن اعتماد الشركة الأم للمنتج المشترك يؤكد دقة الجودة والتزام المصانع المصرية بجميع معايير الإنتاج العالمية.

الإنتاج الحربي المدرعات العسكرية المصرية تصنيع الدبابات وزير الدولة للإنتاج الحربي صناعة العسكرية

