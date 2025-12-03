قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

لا يوجد أي استثناءات أو إعفاءات... وزير الإنتاج الحربي: ندفع بين 2 و3 مليارات جنيه ضرائب سنويا

المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي
المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي
قسم التوك شو

قال المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن مصر تمتلك الآن الصلب المدرع ويتم استخدامه في كافة المجلات، موضحا أن الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص لتصنيع عدد من الأسلحة.

وأضاف صلاح الدين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تمكنت من توطين صناعة الذخائر، مضيفا: نتيح المنتج أيضا ونقوم بتطويره، ونوفر أموال ونحرك عقول وأيادي كثيرة.

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، نقوم بعمل متكامل وكل واحد فينا عليه جزء .. المجتمع هيعلى في أقل وقت طالما كل واحد بيعمل بدوره كويس، مضيفا: بدفع ضرائب للدولة ومبالغ كبيرة كهرباء ومياه.. أنا مفيش حاجة مستثناه عليا، وندفع بين 2 و3 مليار ضرائب سنوية، ولا يوجد أي استثناءات أو إعفاءات.

 طورنا مدفع مضاد للطائرات 23 ملي

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن وزارة الإنتاج الحربي، طورنا مدفع مضاد للطائرات 23 ملي وتم تركيبه على سيارة ليكون بكفاءة أعلى، ونجحنا في تحسين المنتجات وتطويرها.

وأردف: في بعض الدول مش عايزانا ننتج عايزانا نتراجع للوراء، ولأول مرة يتم تصنيع راجمة أو قاذفة صواريخ.

الرئيس السيسي وجه بتطوير راجمة الصواريخ

وذكر: الرئيس السيسي وجه بتطوير راجمة الصواريخ ليصبح تشغيلها سواء كهرباء أو هيدروليك، وبنشتغل بما يرضي الله وبكل الإمكانيات والدعم الذي يأتي لنا، والرئيس السيسي ألغى فكرة الإسناد المباشر.

وزير الدولة للإنتاج الحربي الإنتاج الحربي ضرائب القطاع الخاص توطين صناعة الذخائر

