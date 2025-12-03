القومي للمرأة يصدر تقرير غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥

أصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، تقرير غرفة العمليات المركزية، لمتابعة مشاركة المرأة فى عملية التصويت في اليوم الأول من مرحلة الاعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، برئاسة الأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس وإشراف عام للدكتورة رشا مهدى عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية.

وأشادت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، بمشاركة المرأة داخل اللجان منذ بدء عملية التصويت، مؤكدة أن الإقبال بالمحافظات خلال جولة الإعادة كان أغلبه من السيدات بمختلف الفئات العمرية مما يعكس وعيهن بأهمية المشاركة الانتخابية ودورهن في دعم مسار الديمقراطية، باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة.

عملية التصويت سارت بشكل سلس وسهل للناخبات

فيما أوضحت الدكتورة رشا مهدي، أن فرق المتابعة باشرت أعمالها منذ ساعات الصباح الأولى، حيث أكدت المتابعات أن عملية التصويت سارت بشكل سلس وسهل للناخبات، دون تسجيل شكاوى كبيرة بخصوص بطاقات الاقتراع أو غياب أسماء الناخبين، ولم تُسجل أي حالات تكدس أمام اللجان، فيما كان الإقبال متوازنًا على مدار اليوم مع عدم وجود شكاوى تتعلق بطول الانتظار أو الإجراءات.

وأكدت ياسمين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية، أن التقارير الواردة أوضحت أن غالبية النساء تمكنّ من الوصول بسهولة إلى مقار اللجان، وتوفير وسائل مساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان تجربة تصويت مريحة وآمنة.

فيما أشارت أمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة، أن المكتب تلقى عبر الخط المختصر 15115 شكاوى النساء خلال اليوم الأول، وتم التعامل معها فورًا لضمان حقوق الناخبات وسير العملية الانتخابية بانتظام وأمان.