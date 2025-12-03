قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قلة أدب وهجوم غير منطقي.. قصة انتقاد منى زكي وفيلم "الست"
هبوط اضطراري لطائرة في مطار موسكو بعد اندلاع حريق بأحد محركاتها
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. القانون يفتح الباب للجمع بين معاشين دون حد أقصى
موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى
اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك
رسالة البابا تواضروس الروحية: "الله يهيئ الوعاء لثقل العطية"
ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: «لا أساس له في الواقع»
أبو العينين يهنئ محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بحصوله على ثقة الجمعية العمومية
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام الأربعاء
لتنفيذ المهام الثقيلة.. قائد القوات البحرية: نصنع قاطرتين بقوة شد تصل لـ 190 طنا
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
الله يؤجل ولا يهمل.. البابا يحدد 4 مفاهيم في الاستجابة المؤجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة يصدر تقرير غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥

غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ بالقومى للمرأة
غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ بالقومى للمرأة

أصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار،  تقرير غرفة العمليات المركزية،  لمتابعة مشاركة المرأة فى عملية التصويت  في اليوم الأول من  مرحلة الاعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، برئاسة الأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس وإشراف عام للدكتورة رشا مهدى عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية.

وأشادت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، بمشاركة  المرأة داخل اللجان منذ بدء عملية التصويت، مؤكدة أن الإقبال بالمحافظات خلال جولة الإعادة  كان أغلبه من السيدات بمختلف الفئات العمرية مما يعكس وعيهن بأهمية المشاركة الانتخابية ودورهن في دعم مسار الديمقراطية، باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة.

عملية التصويت سارت بشكل سلس وسهل للناخبات

فيما أوضحت الدكتورة رشا مهدي، أن فرق المتابعة باشرت أعمالها منذ ساعات الصباح الأولى، حيث أكدت المتابعات أن عملية التصويت سارت بشكل سلس وسهل للناخبات، دون تسجيل شكاوى كبيرة بخصوص بطاقات الاقتراع أو غياب أسماء الناخبين، ولم تُسجل أي حالات تكدس أمام اللجان، فيما كان الإقبال متوازنًا على مدار اليوم مع عدم وجود شكاوى تتعلق بطول الانتظار أو الإجراءات.

وأكدت ياسمين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية، أن التقارير الواردة أوضحت أن غالبية النساء تمكنّ من الوصول بسهولة إلى مقار اللجان، وتوفير وسائل مساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان تجربة تصويت مريحة وآمنة.

فيما أشارت أمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة، أن المكتب تلقى عبر الخط المختصر 15115 شكاوى النساء خلال اليوم الأول، وتم التعامل معها فورًا لضمان حقوق الناخبات وسير العملية الانتخابية بانتظام وأمان.

المرأة المجلس القومى للمرأة انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا بأمريكا الجنوبية

سيامة كاهن جديد بإيبارشية بوليڤيا وزيارة السفير المصري لمدرسة سان ماركوس الدولية

الجمعية المصرية

الجمعية المصرية تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

تفويض مركز الأنشطة الإقليمية لتغير المناخ،

نشاط مكثف خلال فعاليات COP24 لحماية البحر المتوسط من التلوث

بالصور

طريقة عمل البسلة بالجزر

طريقة عمل البسلة بالجزر
طريقة عمل البسلة بالجزر
طريقة عمل البسلة بالجزر

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

نيسان Kait
نيسان Kait
نيسان Kait

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد