بيحضروا للجزء الثاني .. شريف منير يحكي قصة نجاح برنامج دولة التلاوة

أشاد الفنان شريف منير ببرنامج "دولة التلاوة"، الخاص بمسابقة تلاوة القرآن الكريم، مشيرا أنه طلب ان يحضر تصوير الحلقات ولكن الجزء الأول قد انتهي .



وقال شريف منير في فيديو نشره عبر حسابه على موقع انستجرام : كل صوت احلي من التاني..كلنا أكيد اتأثرنا بالشيخ محمد القلاجي وأنا فرحان بيه جدا، وتواصلت مع إدارة القناة وكنت عايز أحضر تصوير إحدى الحلقات، بس اكتشفت إن الجزء الأول خلص وقالولي أنهم بيحضروا للجزء التاني، وإن شاء الله أحضر فيه ولو سمحتوا متنسونيش.



وأضاف منير : “برنامج عظيم وجميل ومليان طاقة إيجابية وروحانيات، أنا متابعة جدا ومتفاعل معاه.. إيه المواهب دي وكل صوت أحلى من التاني والحقيقة يشرفوا ".



أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن برنامج "دولة التلاوة" يعيش حالة استثنائية من الإقبال الجماهيري غير المسبوق، بعد أن لامس عدد مشاهداته على مختلف المنصات الإلكترونية حاجز الـ200 مليون مشاهدة، قائلاً: "حتى مساء أمس تجاوزنا 165 مليون مشاهدة، ونحن فعلاً على أعتاب الـ200 مليون".

وأوضح متحدث الأوقاف، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن هذا الارتفاع الهائل في نسب المشاهدة يعكس الذائقة الجمالية الأصيلة لدى المجتمع المصري والعربي، مشيراً إلى أن نجاح البرنامج لم يكن مفاجئًا لأن المصريين هم صُنّاع الجمال عبر التاريخ.

وأضاف متحدث الأوقاف "نحن من صنع الهرم والمعابد وشققنا فروع النيل.. نحن شعب يعشق الجمال ويصدره لكل من حوله".

