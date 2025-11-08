شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج

شارك الفنان شريف منير، متابعيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورًا من كواليس فيلمه الجديد "ريد فلاج"، وعلق قائلًا: "فيلم ريد فلاج جاهزين... كواليس فيلم ريد فلاج"، في إشارة إلى اقتراب موعد عرض العمل.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم أحمد حاتم، جميلة عوض، نسرين أمين، انتصار، سيف زهران، إلى جانب الفنان شريف منير، وعدد من ضيوف الشرف والفنانين الشباب.

الفيلم من فكرة كيرو أيمن، ومن تأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم، فيما يتولى إنتاجه محمود عبدالله، أحمد الجنايني، محمد رشيدي وشركة إمباير موفيز.

ومن المنتظر أن يكشف صُنّاع العمل خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل موعد طرح الفيلم رسميًا بدور العرض، بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة على المونتاج والتصوير.