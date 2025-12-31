قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب يفجر مفاجأة بشأن المناورات الصينية حول تايوان | تفاصيل

 في ظل تصاعد التوترات في شرق آسيا، أعادت المناورات العسكرية الصينية حول تايوان تسليط الضوء على واحدة من أكثر بؤر الخلاف حساسية في العالم.

وبينما تتباين ردود الفعل الدولية إزاء التحركات العسكرية لبكين، جاءت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتثير الانتباه، معبرا عن موقف لافت حيال هذه التطورات المتسارعة.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب،  إنه لا يشعر بالقلق إزاء المناورات العسكرية التي أطلقتها الصين مؤخرا حول جزيرة تايوان.

وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، أن علاقته بالرئيس الصيني قوية للغاية، واصفا إياها بـ"الرائعة"، مشيرا إلى أن نظيره الصيني لم يبلغه بأي تفاصيل تتعلق بهذه المناورات.

وأضاف قائلا: "لا يوجد ما يثير قلقي بشأن هذه التدريبات، إطلاقا.. الصين تجري مناورات بحرية في تلك المنطقة منذ أكثر من عشرين عاما".

مناورات صينية بالذخيرة الحية

ويجري الجيش الصيني مناورات عسكرية واسعة النطاق باستخدام الذخيرة الحية في محيط تايوان، في خطوة قالت بكين إنها تهدف إلى توجيه "تحذير شديد" لما وصفته بـ"القوى الانفصالية في تايوان"، إضافة إلى التحذير من "التدخلات الأجنبية".

وشاركت في هذه المناورات قوات من الجيش والبحرية وسلاح الجو، إلى جانب قوات الصواريخ، ونفذت بالقرب من الجزيرة التي تؤكد الصين أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها، مجددة تعهدها باستخدام القوة العسكرية لاستعادتها إذا اقتضت الضرورة.

رد تايوان وإدانة رسمية

في المقابل، أعلنت السلطات التايوانية، نشر قوات عسكرية على حدود الجزيرة تحسبا لأي تهديد محتمل.

وفي هذا السياق، دان رئيس تايوان لاي تشينغ تي، التحركات العسكرية الصينية "بشدة".

وقال في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك: "تتجاهل الصين توقعات المجتمع الدولي الداعية إلى السلام، وتتعمد تقويض الاستقرار الإقليمي من خلال الترهيب العسكري".

وأضاف: "ما تقوم به الصين يعد استفزازا صارخا للأمن الإقليمي وللنظام الدولي، وأنا أدين هذه التصرفات بأشد العبارات".

وفي منشور سابق، شدد لاي تشينغ تي على أنه يتصرف بمسؤولية، مؤكدا حرصه على "عدم تصعيد التوترات أو إثارة نزاعات".

والجدير بالذكر، أن تأتي هذه المناورات الصينية عقب موافقة الكونغرس الأميركي على صفقة لبيع أسلحة أميركية إلى تايبيه، بلغت قيمتها 11.1 مليار دولار، وهو ما أثار غضب بكين.

وردا على ذلك، فرضت الصين، الأسبوع الماضي، عقوبات على 20 شركة دفاع أميركية.

وآخر مناورات صينية شملت استخدام الذخيرة الحية في محيط تايوان تعود إلى شهر أبريل الماضي، وكانت جزءا من تدريبات غير معلن عنها، سبق أن أدانتها السلطات في تايبيه.

