مصادر تكشف ممارسة ترامب ضغوط لوقف نتنياهو عن ابتلاع الضفة

كشفت منصة "أكسيوس" الصحفية الأمريكي عن مسؤول أمربكي ومصدرين مطلعين، قولهم اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مستشاريه طالبوا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمراجعة سياسات "إسرائيل" في الضفة الغربية المحتلة، خلال اجتماع عقد يوم الاثنين في منتجع مارآلاجو بمدينة بالم بيتش في فلوريدا.



ذكرت أكسيوس إن هذه هي المرة الأولى خلال ولاية ترامب الثانية التي يُناقش فيها سياسة الضفة الغربية مع نتنياهو بشكل معمّق.

ذكر المسؤول الأمريكي أن البيت الأبيض يرى أن أي تصعيد عنيف في الضفة الغربية سيقوّض الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق السلام في غزة، وسيعرقل توسيع اتفاقيات "أبراهام" قبل نهاية ولاية ترامب.

وأفادت مصادر "أكسيوس" أن الموضوع طُرح أيضًا خلال الاجتماع التحضيري الذي عقده نتنياهو صباح الاثنين مع وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي ويتكوف، والمستشار كوشنر، بالإضافة إلى الاجتماع المباشر لترامب ونتنياهو بعد الظهر.

وذكرت المصادر أن ترامب وفريقه أثاروا قضايا تتعلق بعنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، عدم الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية، وتوسع المستوطنات الإسرائيلية.