رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
تطور جديد بالقلعة البيضاء.. هشام نصر رئيسا لـ الزمالك لمدة أسبوع
الكشف عن ورش صناعية من العصر المتأخر وجبانة رومانية بغرب الدلتا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

مصادر تكشف ممارسة ترامب ضغوط لوقف نتنياهو عن ابتلاع الضفة

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
محمد على

كشفت منصة "أكسيوس" الصحفية الأمريكي عن مسؤول أمربكي ومصدرين مطلعين، قولهم اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مستشاريه طالبوا رئيس  وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمراجعة سياسات "إسرائيل" في الضفة الغربية المحتلة، خلال اجتماع عقد يوم الاثنين في منتجع مارآلاجو بمدينة بالم بيتش في فلوريدا.


ذكرت أكسيوس إن هذه هي المرة الأولى خلال ولاية ترامب الثانية التي يُناقش فيها سياسة الضفة الغربية مع نتنياهو بشكل معمّق.

ذكر المسؤول الأمريكي أن البيت الأبيض يرى أن أي تصعيد عنيف في الضفة الغربية سيقوّض الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق السلام في غزة، وسيعرقل توسيع اتفاقيات "أبراهام" قبل نهاية ولاية ترامب.

وأفادت مصادر "أكسيوس" أن الموضوع طُرح أيضًا خلال الاجتماع التحضيري الذي عقده نتنياهو صباح الاثنين مع وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي ويتكوف، والمستشار كوشنر، بالإضافة إلى الاجتماع المباشر لترامب ونتنياهو بعد الظهر.

وذكرت المصادر أن ترامب وفريقه أثاروا قضايا تتعلق بعنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، عدم الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية، وتوسع المستوطنات الإسرائيلية.

أكسيوس ترامب نتنياهو إسرائيل الضفة الغربية

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

استهداف السفينتين

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر الأشقاء في الإمارات... ماذا يحدث في اليمن؟

اليمن

مستشار الرئاسة اليمنية: لا نسعى للقطيعة مع المجلس الانتقالي الجنوبي

ترامب

أصداء أبرز الأحداث العالمية في 2025: عام على عودة ترامب كان كفيلًا بإعادة تشكيل خريطة السياسة الدولية

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي

جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة| القصة الكاملة لـ فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبولا

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم

بأقل وقت ومجهود.. طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ بسرعة لا تصدق

طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

