

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة لوكيانوفسكويه بمنطقة زابوروجيا بالاضافة إلى السيطرة على قرية بوغوسلافكا بمنطقة خاركوف.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 40 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 200 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت : وحدات مجموعة قوات "الغرب" ألحقت هزائم في عدة مناطق من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 190 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت : وحدات مجموعة قوات "المركز" حسنت من مواقعها على طول الخط الأمامي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 470 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت : وحدات مجموعة قوات "الغرب" صدت هجومين أوكرانيين في اتجاه كوبيانسك في يوم واحد، كانا يهدفان إلى اخراق كوبيانسك ودمرت ما يصل إلى 20 مسلحا.

وأردفت: وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت تقدمها إلى عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 210 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت : وحدات مجموعة قوات "الجنوب" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 220 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت الوزارة الروسية: القوات المسلحة الروسية ألحقت أضرارا بمنشآت الطاقة التي يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.