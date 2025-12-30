قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قرار الصحة الأخير.. شروط ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين
قلبي اتحرق على صرخته.. خالة الطفل المخطوف بكفر الشيخ تكشف الحقيقة الكاملة بالفيديو
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص
مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان
سرقة وضرب وتحرش.. هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم تريند؟
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة لوكيانوفسكويه بمنطقة زابوروجيا

محمود نوفل

 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة لوكيانوفسكويه بمنطقة زابوروجيا بالاضافة إلى السيطرة على قرية بوغوسلافكا بمنطقة خاركوف.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 40 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 200 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت : وحدات مجموعة قوات "الغرب" ألحقت هزائم في عدة مناطق من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 190 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت : وحدات مجموعة قوات "المركز" حسنت من مواقعها على طول الخط الأمامي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 470 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت : وحدات مجموعة قوات "الغرب" صدت هجومين أوكرانيين في اتجاه كوبيانسك في يوم واحد، كانا يهدفان إلى اخراق كوبيانسك ودمرت ما يصل إلى 20 مسلحا.

وأردفت: وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت تقدمها إلى عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 210 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت : وحدات مجموعة قوات "الجنوب" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 220 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت الوزارة الروسية: القوات المسلحة الروسية ألحقت أضرارا بمنشآت الطاقة التي يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

