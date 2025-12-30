أسعار النفط تستقر وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت مكاسب تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، مدفوعة جزئياً بتأثيرات تراجع أسعار المعادن النفيسة، وذلك رغم تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب لاحتمالات تعطل الإمدادات.

واسقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط، عند 61.95 دولاراً للبرميل. واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 58.12 دولاراً للبرميل.

وكان كلا العقدين قد أغلقا على ارتفاع بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، بعدما اتهمت موسكو كييف باستهداف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، ما أجّج مخاوف تعطل الإمدادات.

وقال إد مير، المحلل في شركة «ماريكس» لرويترز، إن «عمليات البيع التي نشهدها حالياً تعكس على الأرجح حالة ضعف ممتدة ناجمة عن التصحيح الحاد الذي شهدته المعادن النفيسة، وهو ما ينعكس عادة على معظم السلع الأخرى».

وتراجعت المعادن النفيسة بقوة يوم الاثنين، إذ هبطت الفضة والبلاتين من مستويات قياسية مرتفعة، مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح عقب موجات الصعود الأخيرة.

تصاعد التوترات الجيوسياسية

ورفضت كييف اتهام روسيا لها باستهداف الرئيس فلاديمير بوتين، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، معتبرة أنها تهدف إلى تقويض مفاوضات السلام.

وقد تسهم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في إعادة إحياء المخاوف بشأن تعطل الإمدادات، ما قد يشكل ضغطاً صعودياً على أسعار النفط.

كما أبدى المتعاملون قلقهم إزاء تطورات الشرق الأوسط، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تدعم توجيه ضربة كبيرة جديدة لإيران في حال عودتها إلى إعادة بناء برامج الصواريخ الباليستية أو الأسلحة النووية.

وحذّر ترامب أيضاً حركة «حماس» الفلسطينية من عواقب وخيمة إذا لم تقم بنزع سلاحها، مضيفاً أنه يرغب في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول بعد عامين من القتال في قطاع غزة.