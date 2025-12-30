قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يطلع الإعلامي الأمريكي فريد زكريا على جهود مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة
موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس اليوم الثلاثاء| فيديو
من مصر وسوريا والعراق.. مصرع أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 2025
وصول رمضان صبحي لمحكمة جنايات الجيزة للنطق بالحكم في قضية التزوير
قافلة المساعدات الـ105 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
دبلوماسي فلسطيني سابق: تهديد ترامب لـ حماس رسالة سياسية لا عسكرية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
وزارة الإعلام اليمنية: سجلنا نية مبيتة لاستهداف البلاد والحدود السعودية
ننشر خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026
السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن
نظر محاكمة 32 متهمًا بقضية «خلية الهرم».. بعد قليل
اقتصاد

أسعار النفط تستقر وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا

وكالات

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت مكاسب تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، مدفوعة جزئياً بتأثيرات تراجع أسعار المعادن النفيسة، وذلك رغم تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب لاحتمالات تعطل الإمدادات.

واسقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط، عند 61.95 دولاراً للبرميل. واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند  58.12 دولاراً للبرميل.

وكان كلا العقدين قد أغلقا على ارتفاع بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، بعدما اتهمت موسكو كييف باستهداف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، ما أجّج مخاوف تعطل الإمدادات.

وقال إد مير، المحلل في شركة «ماريكس» لرويترز، إن «عمليات البيع التي نشهدها حالياً تعكس على الأرجح حالة ضعف ممتدة ناجمة عن التصحيح الحاد الذي شهدته المعادن النفيسة، وهو ما ينعكس عادة على معظم السلع الأخرى».

وتراجعت المعادن النفيسة بقوة يوم الاثنين، إذ هبطت الفضة والبلاتين من مستويات قياسية مرتفعة، مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح عقب موجات الصعود الأخيرة.

تصاعد التوترات الجيوسياسية

ورفضت كييف اتهام روسيا لها باستهداف الرئيس فلاديمير بوتين، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، معتبرة أنها تهدف إلى تقويض مفاوضات السلام.

وقد تسهم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في إعادة إحياء المخاوف بشأن تعطل الإمدادات، ما قد يشكل ضغطاً صعودياً على أسعار النفط.

كما أبدى المتعاملون قلقهم إزاء تطورات الشرق الأوسط، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تدعم توجيه ضربة كبيرة جديدة لإيران في حال عودتها إلى إعادة بناء برامج الصواريخ الباليستية أو الأسلحة النووية.

وحذّر ترامب أيضاً حركة «حماس» الفلسطينية من عواقب وخيمة إذا لم تقم بنزع سلاحها، مضيفاً أنه يرغب في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول بعد عامين من القتال في قطاع غزة.

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

منتخب مصر

بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

الطقس في مصر

لو بتفكر تخرج بالليل .. اعرف حالة الطقس ليلة رأس السنة ودرجات الحرارة

طفلة البراجيل

دلوعة ماما قتلها.. والد طفلة البراجيل: بنتي كانت رقيقة

حالة الطقس

تحذير من شبورة كثيفة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف خريطة طقس الغد

ايران

أول تعليق من الحكومة الإيرانية على مظاهرات مواطنيها

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج

الرئيس الإسرائيلي ينفي إجراء محادثات مع ترامب بشأن العفو عن نتنياهو

النفط

النفط يحافظ على مكاسبه مع ترقب تطورات المفاوضات الروسية الأوكرانية

بالصور

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالفرير من فرنسا

هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

