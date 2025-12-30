الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا

صادق الكنيست الإسرائيلي، نهائيا على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ليدخل حيز التنفيذ مباشرة.

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي المحتل، إن "الكنيست صادق في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا".

أضافت الإذاعة أن التصويت جرى بأغلبية 59 نائبا من أصل 120، مقابل 7 صوتوا ضد مشروع القانون.

وأقر الكنيست، في نوفمبر الماضي، مشروع القانون، وأُحيل بعد التصويت إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.

وخلال جلسة التصويت امس الاثنين، حاول وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين تبرير القرار، زاعما أن "الأونروا" كانت "الذراع التنفيذية لحركة حماس".

وأضاف كوهين، أنه "لا يحق للمنظمة التي تعمل كبيئة خصبة للتحريض والقتل أن تستمر في الوجود"، على حد زعمه.

ويتطلب أي مشروع قانون التصويت عليه بـ3 قراءات في الكنيست ليصبح قانونا نافذا.

وفي أكتوبر 2024 أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا في الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، بزعم "مشاركة بعض موظفيها" في عملية7 أكتوبر 2023.