مصطفى الفقي : الرئيس الأمريكي ترامب يعتبر الشخصية الأكثر تأثيرا في عام 2025

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتعامل بندية، ولكنه يعلم مكانة مصر والرئيس السيسي، مشيرا إلى أن أردوغان يدعم فكرة الإنتشار الإقليمي في المنطقة.

وقال الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نجح في وضع بلده في مكانة أفضل مما كانت عليه بكثير .

وتابع المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن الرئيس الأمريكي ترامب يعتبر الشخصية الأكثر تأثيرا في عام 2025، مؤكدا أنه الرئيس امريكي لا يمكن أن يتوقع ردود فعله لأن مواقفة تتغير بشكل مستمر.