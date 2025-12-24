مصطفى الفقي: مصر ترفض أي مساعٍ للمساس بوحدة السودان وسلامة أراضيه

أكد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي أن السودان قضية مصرية في المقام الأول، مشيرًا إلى أن مصر ترفض أي مساعٍ للمساس بوحدة السودان وسلامة أراضيه.

وقال مصطفى الفقي، خلال لقاء له في برنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن هناك محاولات لتدويل الأزمة في السودان، ولذلك أصدرت مصر بيانها وحددت خطوطها الحمراء، مؤكدًا أن الإشارة إلى اتفاقية الدفاع مع السودان يمكن أن تسمح لمصر بالتدخل عند اللزوم.

وتابع المفكر السياسي أن بيان مصر جاء بعد التنسيق مع البرهان خلال زيارته الأخيرة، مؤكدًا أن الخطر القادم من الجنوب ليس سهلاً، وأنه يزحف بهدوء نحو مصر.